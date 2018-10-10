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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
10.10.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Kripto paralarda gerileme

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Kripto paralarda gerileme

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), yargı gücündeki bütün ICOların (Initial Coin Offering Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) regülasyonlar için değerlendirileceğini duyurmasının ardından piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte dokuzu geriledi.

ESMA Yönetim Kurulu Başkanı Steve Maijoor, ICOlara uygulanabilecek regülasyonların araştırıldığını fakat şu ana kadar geleneksel sermaye edinme şirketlerinden farklı bir özelliklerinin bulunmadığını belirtti. Maijoor ayrıca, bazı ICOların geleneksel finans sisteminde kullanılan finansal enstrümanlarla oldukça benzerlik gösterdiğini ve bu sebeple regülasyona maruz kalabileceklerini söyledi.

Gelişmelerin ardından piyasada baş gösteren düşüş eğilimine bağlı olarak, 113 milyar 390 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.47lik bir düşüşle 6,549 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 52.4ünü oluşturdu.

Bitcoinde görülen düşüş piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de devam ederken, yüzde 0.04 ile yalnızca Tether yükseldi ve düşüş eğilimine yüzde 3.48 ile Ripple öncülük etti.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 79u geriledi ve en çok düşüş yüzde 20.57 ile 30uncu sıradaki Bytecoinde görüldü.

Piyasadaki genel düşüşe bağlı olarak piyasa hacmi ise son 24 saatte yüzde 1.8lik bir düşüşle 216 milyar 580 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 11 milyar 557 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 1.47

2.Ethereum yüzde 2.00

3.Ripple yüzde 3.48

4.Bitcoin Cash yüzde 2.30

5.EOS yüzde 1.48

6.Stellar yüzde 1.96

7.Litecoin yüzde 2.65

8.Cardano yüzde 3.00

9.Monero yüzde 2.37 düşerken

10.Tether yüzde 0.04 arttı.

 

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