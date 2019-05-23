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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.05.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Kripto paralarda en büyük 100'den 92'si düştü

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Kripto paralarda en büyük 100'den 92'si düştü

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli gelişmelerin ardından piyasadaki düşüş devam ederken, en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 92'si düştü.

İsrail'de bir mahkeme, Bitcoin’in bir varlık olduğuna karar vererek İsrail'de kripto para birimlerinin satışıyla ilgili kazançların, sermaye kazancı vergisine tabi olduğunu duyurdu. Kripto para biriminin satışından elde edilen kazancın vergiden muaf olması gerektiğini savunan bir blockchain start-up kurucusunun ülkenin vergi otoritesinin vergilendirme kararını haksız bulması üzerine açılan mahkemede, Merkez Bankası’nın para birimi tanımını onaylanmasıyla vergi makamının lehine karar verildi.

İsrail'deki söz konusu kararla piyasada görülen dalgalanma, ABD Milli Gelirler Dairesinin (IRS) kripto para birimleri vergilendirilmesine ilişkin yakında bir karar yayınlayacağı haberleriyle devam etti. Kripto para birimleri yatırımcılarının söz konusu birimlerle yapılan işlemlere ilişkin vergilendirme konusunda daha açık politika taleplerinin ardından IRS komisyon üyesi Charles Rettig, yakında kripto para vergilendirilmesine ilişkin bir yönerge yayınlanacağını söyledi ve ekledi:

Vergi ödeyen kişilerin sanal para birimleri işlemlerine ilişkin vergilendirme konusunda daha açık kurallara erişmeleri konusundaki düşünceye katılıyorum ve IRS'in bu konuda bir yönerge oluşturmasını önceliğimiz haline getirdim.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarındaki genel düşüş eğilimi devam ederken, piyasanın en yüksek birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.86 düşüşle 7,628 dolara geriledi ve 135 milyar 162 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.1'ini oluşturdu.

Toplam 2,202 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 21, yüzde 8.99, yüzde 5.74, yüzde 4.80, yüzde 1.70, yüzde 0.04, yüzde 0.01 ve yüzde 0.01 ile sırasıyla yalnızca Matic Network, Crypto.com Chain, ABBC Coin, Huobi Token, MaidSafeCoin, Paxos Standard Token, Dai ve TrueUSD yükseldi. Piyasadaki düşüşe de yüzde 14.80 ile 63'üncü sıradaki Insight Chain öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 10.46 ile en çok Cardano değer kaybederken, piyasadaki eksi yönlü harekete paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 13 milyar dolara denk gelen yüzde 5.5 düşüşle 236 milyar 743 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 76 milyar 805 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.85

Ethereum yüzde 7.62

Ripple yüzde 7.75

Bitcoin Cash yüzde 7.73

Litecoin yüzde 5.51

EOS yüzde 6.76

Binance Coin yüzde 2.23

Tether yüzde 0.39

Stellar yüzde 8.76

Cardano yüzde 10.46 düştü.

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