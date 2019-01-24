Kripto paralara Davos etkisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKripto paralara Davos etkisi
GeriEkonomi Kripto paralara Davos etkisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
24.01.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Kripto paralara Davos etkisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kripto paralara Davos etkisi

İsviçre'nin Davos kentinde 49'uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan öngörülerin etkisiyle en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 83'ü geriledi.

Birleşik Krallık Merkez Bankası Baş Danışmanı Huw van Steenis'in kripto para birimlerinin temel finansal testlerde başarısız olduklarını söylemesinin ardından, yatırım şirketi BCG Digital Ventures kurucusu Jeff Schumacher, Bitcoin değerinin sıfıra ineceğini belirtirken Harika bir teknoloji fakat hiçbir temeli yok dedi.

ABD-Çin ticari gerilimleri ve belirsiz Brexit süreci gibi gelişmelere paralel olarak Davos zirvesinde genel bir endişeli hava olduğunu söyleyen merkezsizleşmiş nesnelerin interneti ağı Ambrosus CEOsu Angel Versetti ise kripto para birimlerinin geçen seneye göre daha az dikkat çektiğini söyledi:

Geçen yıl herkes kripto para birimleri ve blockchaini konuşuyordu, bu yıl ise neredeyse kimse bu teknolojilerden bahsetmiyor.

Gelişmelerin ardından son 24 saatte gerileyen 83 kripto para birimindeki düşüş eğilimine yüzde 20.81 ile 76'ncı sıradaki Aurora öncülük ederken, yüzde 41.09 ile de en çok 39'uncu sıradaki Holo yükseldi.

Toplam 2,116 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.88 düşüşle 3,573 dolara düşerken, 62 milyar 521 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.5'ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.64 ile yalnızca TRON artarken, düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi 119 milyar 184 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 15 milyar 915 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.88

2.Ripple yüzde 1.18

3.Ethereum yüzde 2.05

4.Bitcoin Cash yüzde 1.72

5.EOS yüzde 0.86

6.Tether yüzde 0.04

7.Stellar yüzde 2.09

8.Litecoin yüzde 0.96

10.Bitcoin SV yüzde 1.44 düşerken

9.TRON yüzde 1.64 arttı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çok önemli uyarı: O ödemeleri geri alabilirsiniz

Komşular karşı karşıya geldi! Anlaşma yapmayanın evi elinden gidebilir

Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte güncel dolar kuru

2019'un en lüks otelleri belli oldu! Birinci sırada bakın Türkiye'den hangi otel var