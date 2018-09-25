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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.09.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Kripto paralara BIS etkisi

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Kripto paralara BIS etkisi

Uluslararası Ödemeler Bankasının yayınladığı (BIS) araştırma sonucuna göre, kripto para birimleri ve ICOların (Initial Coin offering Kripto Para Birimi ilk Halka Arzı) yasal durumlarını etkileyen regülasyon haberleri piyasadaki artış veya düşüş eğiliminin belirleyicisi oluyor. Raporun yayınlanmasının ardından piyasa hacmi yüzde 5.7 düştü.

İSVİÇRE merkezli BISin yayınladığı raporda, piyasaların en çok kripto para birimleri ve ICOlara getirilen yasaklama ve kısıtlama haberlerinden etkilendiği belirtilirken, kripto varlıkların yasal durumunu ilgilendiren kararların piyasalarda ani hareketliliğe sebep olabileceği vurgulandı.

Raporun yayınlanmasının ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.85lik bir düşüşle 6,490 dolara geriledi ve 112 milyar 200 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.3ünü oluşturdu. Aralık ayında yaklaşık 19 bin dolar düzeyine yükselen Bitcoin, geçen ay boyunca çoğunlukla 6,000-6,500 dolar arasında seyretti.

Toplam 1,993 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.61 ile yalnızca Tether yükselirken, yüzde 18.03 ile ise en çok Ripple değer kaybetti.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte yüzde 9.66, yüzde 5.53, yüzde 1.14, yüzde 0.71, yüzde 0.61, yüzde 0.55 ve yüzde 0.24 ile sırasıyla yalnızca Aurora, Steem, Zcash, IOST, Tether, TruUSD ve Dai yükselirken, Zcashteki artışa Ethereum blockchaini kurucusu Vitalik Buterinin, Zcash teknolojisinin Ethereum üzerinde gerçekleşen işlemleri toplu doğrulama için kullanılabileceğini söylemesi sebep oldu.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 12 milyar dolara denk gelen yüzde 5.7lik bir düşüşle 210 milyar 304 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 638 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 2.85
2.Ethereum yüzde 8.81
3.Ripple yüzde 18.03
4.Bitcoin Cash yüzde 5.96
5.EOS üzde 10.21
6.Stellar yüzde 10.15
7.Litecoin yüzde 4.73
8.Cardano yüzde 9.93
9.Monero yüzde 5.22 düşerken
10.Tether yüzde 0.61 arttı.

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