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Kripto para piyasasını vuracak yasak

Hürriyet Haber
14.03.2018 - 09:26 | Son Güncelleme:

Facebook'un ardından Google da kripto para reklamlarını yasaklıyor.

Google, Haziran ayından itibaren kripto paralar ve yeni kripto para arzı reklamlarını yasaklayacağını açıkladı. Karar, Google’ın riskli finansal varlıkların pazarlanmasını önleme politikası çerçevesinde alındı.

Google Çarşamba günü kripto paralar ve ilgili içeriklerin yasaklanacağını bildirirken Facebook da Ocak ayında benzer bir karar almıştı. Böylece kripto paralar internetin en büyük iki reklam mecrasının dışında kalmış oldu.

Google’ın açıklamasının ardından Bitcoin 9.300 dolardan 9.100 dolar civarlarına geriledi. Ripple ve Ether de değer kaybeden diğer kripto para birimleri oldu.

Google ayrıca "ya hep ya hiç" kazanç sağlayan ikili opsiyonlarının reklamlarını da yasaklayacak.

Etiketler: Google kripto para , kripto para piyasası
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