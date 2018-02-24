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Haberler > Ekonomi>Kripto para piyasasında artış

Kripto para piyasasında artış

DHA
24.02.2018 - 10:08 | Son Güncelleme:

ABD merkezli yatırım şirketi Robinhood'un kripto para birimleri ticareti hizmeti sunacağı haberleri, piyasadaki gelişmeler ve tepki alımlarının ardından piyasadaki artış eğilimi sürüyor.

Toplam 8,708 adet piyasada işlem gören 1,519 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin de artmasıyla 449 milyar dolar olarak gerçekleşti. Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanala para birimi arasında en çok artan ise yüzde 7.89 ile Litecoin oldu.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, yüzde 3.21lik bir artışla 10 bin 324 dolardan işlem gördü. Bitcoin 174 milyar 313 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.8ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20 milyar 170 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimlerindeki değişiklikler ise;

Bitcoin yüzde 3.21,

Ethereum yüzde 1.38,

Ripple yüzde 3.29,

Bitcoin Cash yüzde 4.22,

Litecoin yüzde 7.89,

Cardano yüzde 2.88,

NEO yüzde 4.43,

Stellar yüzde 1.97,

Dash yüzde 0.78 artarken,

EOS yüzde 0.19 düştü.

 

 

Etiketler: kripto para birimleri , kripto para yükselişi
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