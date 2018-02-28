Kripto para piyasalarında son durum!

Piyasada işlem gören 1,523 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın yüzde 40ını oluşturan piyasa belirleyicisi Bitcoin 24 saatte yüzde 6.66 yükselerek 11,070 dolardan işlem gördü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 18.8 milyar dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 6.66,
- Ethereum yüzde 1.07,
- Bitcoin Cash yüzde 1.34,
- Litecoin yüzde 0.47,
- EOS yüzde 9.60,
- IOTA yüzde 7.35 artarken,
- Ripple yüzde 0.28,
- NEO yüzde 2.70,
- Cardano yüzde 0.76,
- Stellar yüzde 1.49 düştü.