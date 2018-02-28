Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Kripto para piyasalarında son durum!

Kripto para piyasalarında son durum!

DHA
28.02.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:

Sanal para birimleriyle açıklama ve regülasyon haberlerinin ardından normalleşme işaretleri gösteren kripto para piyasası hacmi dün akşam saatlerine göre 3.3 milyar dolar artışla 467.3 milyar dolar düzeyine yükselirken, kripto paraların işlem gördüğü piyasaların sayısı 55 adet artışla 8,846ya yükseldi.

Piyasada işlem gören 1,523 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın yüzde 40ını oluşturan piyasa belirleyicisi Bitcoin 24 saatte yüzde 6.66 yükselerek 11,070 dolardan işlem gördü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 18.8 milyar dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 6.66,

- Ethereum yüzde 1.07,

- Bitcoin Cash yüzde 1.34,

- Litecoin yüzde 0.47,

- EOS yüzde 9.60,

- IOTA yüzde 7.35 artarken,

- Ripple yüzde 0.28,

- NEO yüzde 2.70,

- Cardano yüzde 0.76,

- Stellar yüzde 1.49 düştü.

Etiketler: bitcoin
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri