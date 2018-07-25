Kripto para piyasa hacminde yükseliş  

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
DHA
25.07.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Kripto para piyasa hacminde yükseliş  

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Kripto para piyasa hacminde yükseliş  

Kripto para birimleri piyasalarında dün öğle saatlerinden sonra etkisini göstermeye başlayan artış eğilimi sürerken, piyasa hacmi 300 milyar doların üzerine çıktı.

TOPLAM 1,663 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, dün iki aydan sonra ilk kez 8,000 doların üzerine çıkmasının ardından istikrarını sürdürürken, son 24 saatte yüzde 4.42lik bir artışla 8,316 dolara yükseldi.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.71 ile yalnızca Tether geriledi ve yüzde 8.41lil bir artışla en çok EOS yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 100 arasından ise son 24 saatte 67si artarken, yüzde 39.48 ile 46ncı sıradaki IOST artış eğilimini belirleyen kripto para birimi oldu.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 3.44lük bir artışla 300 milyar 719 milyon dolara yükseldi.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 142 milyar 788 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 47.1ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 20 milyar 720 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 4.42

Ethereum yüzde 2.85

Ripple yüzde 1.62

Bitcoin Cash yüzde 3.51

EOS yüzde 8.41

Stellar yüzde 3.05

Litecoin yüzde 1.43

Cardano yüzde 2.07

IOTA yüzde 4.35 artarken

Tether yüzde 0.71 düştü.

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