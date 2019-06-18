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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
18.06.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Kripto para piyasa hacmi 285 milyar doların üzerinde

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Kripto para piyasa hacmi 285 milyar doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli gelişmelerin ardından piyasada hafif dalgalanmalar görülürken, Facebook'un kendi kripto para birimine ilişkin tanıtım yazısı öncesi piyasa hacmi 285 milyar doların üstünde işlem görüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) yetkilisi Robert Jackson, komisyonun Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) gibi Bitcoin ürünlerini kabul etmesi için piyasanın olgunlaşması gerektiğini söyledi. Jackson kripto para birimlerine şüpheci yaklaştığını belirtirken, kripto para birimleri piyasasının daha şeffaf ve likit bir hale geldiğinde ve daha büyük kurumların piyasa katılmasıyla komisyonun kripto paralara daha ılımlı yaklaşabileceğini söyledi ve Piyasalar bu evreye ulaştığında Bitcoin ETF'si kabul edecek bir SEC hazır olacak dedi.

Yaptırımlar kapsamında Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF), altı gün sürecek olan ve kripto para birimlerine yönelik küresel yaptırımların tartışılacağı toplantılarına başladı. FATF'den toplantı açılışında yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

FATF'in yeni yetkisi altında FATF Küresel ağı, Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve çeşitli kurumlardan 205 temsilcisi ilk kez bir araya geldi. Temsilciler, altı günlük toplantılar boyunca finansal sistemin dürüstlüğünün korunması ve küresel güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla çeşitli konular üzerinde yoğunlaşacak. Bu kapsamda, G20 ülkelerinden alınan güçlü destekle sanal varlıklara yönelik yaptırımlar da ele alınacak.

Facebook'un Salı günü kripto para birimine ilişkin tanıtım yazısını yayınlayacağı beklentileriyle piyasada görülen yukarı yönlü eğilim, söz konusu gelişmelerin ardından yerini dalgalanmaya bıraktı. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.35 artışla 9,195 dolara yükseldi ve 163 milyar 356 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.2'sini oluşturdu.

Toplam 2,238 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.12, yüzde 3.05, yüzde 2.24, yüzde 0.21 ve yüzde 0.58 ile sırasıyla Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, EOS ve Stellar düştü. En büyük 100'den de son 24 saatte 67'si geriledi ve yüzde 17.03 ile en çok 95'inci sıradaki Maximine Coin değer kaybetti.

Söz konusu dalgalanmaya rağmen piyasa hacmi son 24 saatte 285 milyar 654 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 53 milyar 370 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.35

3.Ripple yüzde 3.26

7.Binance Coin yüzde 5.26

8.Bitcoin SV yüzde 3.41

9.Tether yüzde 0.16 yükselirken

2.Ethereum yüzde 0.12

4.Litecoin yüzde 3.05

5.Bitcoin Cash yüzde 2.24

6.EOS yüzde 0.21

10.Stellar yüzde 0.58 düştü.

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