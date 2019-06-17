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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
17.06.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Kripto para piyasa hacmi 285 milyar doların altına indi

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Kripto para piyasa hacmi 285 milyar doların altına indi

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in Pazar günü 9,322 dolar ile rekor düzeyini görmesinin ardından piyasada görülen dalgalanmayla piyasa hacmi 285 milyar doların altına indi.

Kripto para piyasa stratejisi ve sektör araştırmaları şirketi Fundstrat teknik analisti Rob Sluymer, Bitcoin Göreceli Güç Endeksinin (Relative Strentgh Indicator/RSI)yukarı yönden nötre döndüğünü ve bu göstergenin piyasadaki güçlü eğilimlerle istikrarlı olduğunu belirtti. Yatırımcıların Mayıs ayındaki fiyat artışının ardından sabırlı olmaları gerektiğini hatırlata Sluymer, Bitcoin'de yeniden artış olabileceğine dair hareketlerin görüldüğüne dikkat çekti. Sluymer, Çoğu kripto para birimi için yeniden yukarı yönlü bir eğilimin görülebileceğine dair işaretler var. Bitcoin'in bir sonraki artışın ardından 8 bin 800 lira ile 9 bin dolar arasında dengelenmesini bekliyoruz dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, Pazar günü TSİ 09:09'da rekor düzeyini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 0.97 düşüşle 9,144 dolara indi ve 162 milyar 430 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.2'sini oluşturdu.

Toplam 2,238 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 1.69 ve yüzde 0.26 ile sırasıyla yalnızca Ripple ve Stellar yükseldi. En büyük 100'den de son 24 saatte 69'u düşerken, yüzde 8.19 ile en çok 59'uncu sıradaki KuCoin Shares düştü.

Piyasadaki dalgalanmalara paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 284 milyar 108 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 71 milyar 412 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.97

2.Ethereum yüzde 2.33

4.Litecoin yüzde 1.44

5.Bitcoin Cash yüzde 1.39

6.EOS yüzde 1.41

7.Binance Coin yüzde 0.82

8.Bitcoin SV yüzde 1.47

9.Tether yüzde 0.38 düşerken

3.Ripple yüzde 1.69

10.Stellar yüzde 0.26 yükseldi.

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