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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.07.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Kripto para piyasa hacmi 270 milyar doların altına indi

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Kripto para piyasa hacmi 270 milyar doların altına indi

Kripto para birimleri piyasalarında Perşembe günü görülen hafif toparlanmanın yerini tepki satışlarının ardından yeniden düşüş eğilimi aldı ve Bitcoin'in 9 bin 737 dolarla 10 bin doların altına inmesiyle piyasa hacmi de 269 milyar 84 milyon dolarla 270 milyar doların altına geriledi.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin fiyatında görülen kısa dönemli dalgalanmanın etkisiyle baş gösteren ayı piyasası, piyasanın genelinde etkili oldu. FxStreet'te yazdığı analizde Tanya Abrosimova, Bitcoin kesişim düzeylerine bakıldığında piyasanın ayıların kontrolünde olduğunun görüldüğünü belirtti. Mevcut fiyatın üzerindeki düzeylerin, güçlü destek düzeyleriyle dolu olduğunu ve bu sebeple Bitcoin'in 10 bin doların üzerinde uzun süreli olarak tutunamadığını vurgulayan Abrosimova, mevcut fiyatın altındaki düzeylerde ise teknik destek düzeylerinin daha az sayıda olduğunu ve bu sebeple ayıların piyasaya hakim olduğunu yazdı.

Abrosimova'nın analizine paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.46 düşüşle 9 bin 737 dolara geriledi ve 173 milyar 707 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,387 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 85'i düştü ve bu düşüşe yüzde 14.74 ile 99'uncu sıradaki U Network öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 6.08 ile en çok Bitcoin SV değer kaybetti.

Bitcoin'in yanında altcoinlerde de ayı piyasalarının hakim olmasıyla piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.9 düşüşle 269 milyar 84 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 49 milyar 105 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.46

Ethereum yüzde 3.16

Ripple yüzde 2.29

Litecoin yüzde 2.81

Bitcoin Cash yüzde 2.82

Binance Coin yüzde 2.40

EOS yüzde 1.82

Tether yüzde 0.43

Bitcoin SV yüzde 6.08

Stellar yüzde 2.81 düştü.

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