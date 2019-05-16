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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
16.05.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Kripto para piyasa hacmi 255 milyar doların üzerine çıktı

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Kripto para piyasa hacmi 255 milyar doların üzerine çıktı

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, Perşembe günü 8,300 dolar düzeylerine kadar yükseldikten sonra son 24 saatte 8,066 dolara döndü, piyasa hacmi 255 milyar doların üzerine yükseldi.

Küresel gelişmelerin piyasalarda oluşturduğu endişelerle güvenli liman arayışında olan yatırımcıların kripto para birimlerine yönelmesi ve tepki alımlarının etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.84 artışla 8,066 dolara döndü ve 142 milyar 809 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,179 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasada altcoinlerde görülen artış eğilimiyle Bitcoin'in piyasadaki payı hafif düştü ve en yüksek hacimli 10 birim arasından son 24 saatte yüzde 0.19 ile yalnızca Tether düşerken, yüzde 23 ile en çok Stellar değer kazandı.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 5.51, yüzde 3.22, yüzde 2.10, yüzde 1.10, yüzde 0.19, yüzde 0.17, yüzde 0.08 ve yüzde 0.01 ile sırasıyla yalnızca ABBC Coin, Project Pai, Insight Chain, Mixin, Tether, Paxos Standard Token, TrueUSD ve USD Coin düştü. Piyasadaki artış eğilimine de son 24 saatte yüzde 102.41 ile 92'nci sıradaki Clipper Coin öncülük etti.

Piyasadaki olumlu seyrin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 11 milyar dolara denk gelen yüzde 4.5 artışla 255 milyar 664 milyon dolara ulaştı.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 100 milyar doları aştı ve son 24 saatte 112 milyar 47 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.84

2.Ethereum yüzde 16.38

3.Ripple yüzde 5.36

4.Bitcoin Cash yüzde 8.68

5.Litecoin yüzde 8.51

6.EOS yüzde 8.21

7.Binance Coin yüzde 6.85

8.Stellar yüzde 23

10.Cardano yüzde 10.33 yükselirken

9.Tether yüzde 0.19 düştü. 

 

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