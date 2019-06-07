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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
07.06.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Kripto para piyasa hacmi 255 milyar doları aştı

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Kripto para piyasa hacmi 255 milyar doları aştı

Kaçırma korkusu ile yapılan satın almaların yavaşlamasıyla, azalan kriptopara birimleri piyasaları hacmi yeniden 255 milyar doların üstüne yükseldi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.87 artışla 7,974 dolara yükseldi ve 141 milyar 520 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,224 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimi arasından son 24 saatte yüzde 3.6 ile yalnızca Bitcoin SV düştü. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 18'i düşerken, bu düşüşe yüzde 15.73 ile 90'ıncı sıradaki Maximine Coin öncülük etti.

Piyasada görülen yukarı yönlü eğilimin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 255 milyar 90 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 71 milyar 839 milyon dolar oldu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 1.87

2.Ethereum yüzde 1.32

3.Ripple yüzde 4.77

4.Bitcoin Cash yüzde 1.42

5.Litecoin yüzde 9.1

6.EOS yüzde 2.17

7.Binance Coin yüzde 0.95

9.Tether yüzde 0.03

10.Stellar yüzde 3.44 yükselirken

8.Bitcoin SV yüzde 3.31 düştü.

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