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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
12.06.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Kripto para piyasa hacmi 255 milyar dolara yükseldi

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Kripto para piyasa hacmi 255 milyar dolara yükseldi

Facebook'un kendi kripto para birimini çıkarma hazırlıkları ve ABD merkezli ödeme sağlayıcısı Visa’nın açıklamalarıyla, karışık hareket eden kripto para piyasaları hacmi yeniden 255 milyar dolar düzeyine yükseldi.

ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook'un kendi kripto para birimi GlobalCoini' Haziran ayında piyasaya süreceği haberinin ardından Bitcoin Pazartesi günü 8 bin dolar düzeyini görmüştü. Söz konusu olumlu görünümün ardından Salı günü piyasanın en yüksek hacimli 73 kripto para biriminin değer kaybetmesiyle piyasa hacmi de 250 milyar dolar düzeyine inmişti.

Çarşamba günü ABD merkezli ödeme sağlayıcısı Visa, kurumsal ödemeler için blockchain temelli B2B Connect platformunu piyasaya sürdüğünü duyurdu. FxStreet'te yer alan habere göre Visa söz konusu platformla finansal kurumlar arasındaki sınır ötesi ödemelerin verimliliğini artırmayı hedefliyor. B2B Connect blockchain temelli olması sebebiyle üçüncü partiye olan gerekliliği ortadan kaldırıyor ve maliyetleri düşürüyor.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.26 artışla 7,971 dolara yükseldi. Bitcoin 8 bin dolar düzeyine yaklaşırken, 141 milyar 529 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2,231 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminde karışık bir seyir izlendi. En büyük 10 arasından son 24 saatte yüzde 0.18, yüzde 0.20, yüzde 0.65, yüzde 1.07 ve yüzde 0.09 ile sırasıyla Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Bitcoin SV ve Tether düştü.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 51i yükseldi ve yüzde 28.28 ile en çok 95'inci sıradaki Egretia değer kazandı.

Piyasada Salı günü görülen düşüş eğiliminin hafiflemesiyle piyasa hacmi TSİ 06:12'de 257 milyar dolar düzeyini gördükten sonra son 24 saatte 255 milyar 678 milyon dolara döndü.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 61 milyar 766 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.26

2.Ethereum yüzde 0.94

4.Litecoin yüzde 7.49

7.Binance Coin yüzde 4.80

10.Stellar yüzde 0.73 artarken

3.Ripple yüzde 0.18

5.Bitcoin Cash yüzde 0.20

6.EOS yüzde 0.65

8.Bitcoin SV yüzde 1.07

9.Tether yüzde 0.09 düştü. 

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