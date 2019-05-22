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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
22.05.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Kripto para piyasa hacmi 250 milyar dolar sınırında

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Kripto para piyasa hacmi 250 milyar dolar sınırında

Avrupa Merkez Bankasının kripto para birimlerinin Euro Bölgesi finansal istikrarına bir tehdit oluşturmadığına ilişkin yayınlanan raporun ardından, kripto para birimlerinde görülen düşüş artışa döndü.

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.4 artışla 7,944 dolara yükseldi ve 140 milyar 737 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.3'ünü oluşturdu.

Toplam 2,194 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 75'i yükselirken, yüzde 76.82 ile en çok artış 11'inci sıradaki Bitcoin SV'de görüldü.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen genel düşüş artışa dönerken, son 24 saatte en yüksek artış yüzde 10.38 ile Binance Coin'de görüldü.

Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 249 milyar 994 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 80 milyar 546 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor)

1.Bitcoin yüzde 0.4

2.Ethereum yüzde 2.76

3.Ripple yüzde 1.94

4.Bitcoin Cash yüzde 2.1

5.EOS yüzde 1.41

6.Litecoin yüzde 1.2

7.Binance Coin yüzde 10.38

8.Tether yüzde 0.03

9.Stellar yüzde 0.23

10.Cardano yüzde 0.64 yükseldi. 

 

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