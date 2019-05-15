Kripto para piyasa hacmi 245 milyar dolara yükseldi

ABD merkezli kripto para birimi borsası Level'dan Josh Rager, Bitcoin'in şu ana kadar üç döngüyü tamamladığını ve Bitcoin'in rekor düzeyini gördükten sonra yüzde 80 düzeylerinde değer kaybettiğini belirtti. Söz konusu azalan gelirlerin 2011'de yüzde 320,000, 2014'te yüzde 58,500 ve 2017'de yüzde 12,000 düzeylerinde olduğunu belirten Rager, bu modelin devam etmesi durumunda Bitcoin'in azalan gelirlerinde yüzde 2,400 artış görüleceğini ve böylece Bitcoin'in 80 bin dolar düzeyini görebileceğini söyledi.

Rager'ın açıklamalarının ardından 8 bin dolar düzeyindeki seyrine devam eden Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.17 düşüşle 8,032 dolara döndü ve 142 milyar 192 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.8'ini oluşturdu.

Kripto para birimleri piyasalarındaki gelişmelerin yanında ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin, iki taraftan yapılan açıklamalarla devam etmesiyle küresel piyasalardaki endişe devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang'ın ABDnin Çinin kararlılığını hafife almaması uyarısının ardından ABD Başkanı Donald Trump da zamanı geldiğinde Çin'le bir anlaşma yapılacağını, fakat söz konusu anlaşmanın ABD için kusursuz olması gerektiğini çünkü diğer türlü anlaşma yapmanın bir anlamı olmadığını söyledi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarındaki artış eğilimi devam ediyor. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 82'si artarken, söz konusu artışa yüzde 24.77 ile 71'inci sıradaki Project Pai öncülük etti.

Toplam 2,177 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden de son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 2.76 ve yüzde 0.17 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve Tether düşerken, yüzde 10.99 ile Ripple değer kazandı.

Piyasadaki artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.5 artışla 245 milyar 573 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 103 milyar 758 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.17

4.Bitcoin Cash yüzde 2.76

8.Tether yüzde 0.17 düşerken

2.Ethereum yüzde 9.93

3.Ripple yüzde 10.99

5.Litecoin yüzde 1.87

6.EOS yüzde 2.58

7.Binance Coin yüzde 3.86

9.Stellar yüzde 9.52

10.Cardano yüzde 8.71