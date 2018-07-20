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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
20.07.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Kripto para alımında ’POS Cihazı’ devri

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Kripto para alımında ’POS Cihazı’ devri

Endonezya’da geçen yıl hayata geçen PundiX projesi Bitcoin ve benzeri kripto paralarla POS cihazı dönemini başlatıyor.

GELİŞTİRİLEN cihaz, kripto para alımını kolaylaştırırken aynı zamanda bu paralarla alışveriş yapma imkanı da sağlıyor.

27 BİN SİPARİŞ VAR

Kendine ait kripto parası da olan PundiX şirketinin geliştirdiği blockchain tabanlı pos cihazına Türkiye’den de yoğun talep var. Bu talep doğrultusunda İstanbul’da bir tanıtım toplantısı düzenleyen firma projenin ayrıntılarını katılımcılarla paylaştı. Türkiye dışında Brezilya, İngiltere, İsviçre ve Hollanda’dan da yoğun talep aldıklarını belirten PundiX Küresel Ortaklıklar Direktörü Stephen Demeulenaere, "Şu anda 27 bin sipariş almış durumdayız. Bu siparişlerin 5 binini bu ay teslim edeceğiz" dedi.

"KRİPTO PARA ALIMINI KOLAY HALE GETİRİYORUZ"

Kripto para almanın zor olduğunu dile getiren Demeulenaere, "Banka hesabınızdan kripto para satılan borsalara para transfer etmeniz, oraya kayıt açtırmanız gerekiyor. Bu şekilde alımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Kendi ailemde bile kripto para almak isteyenlere bu süreci anlattığımda çok zor olduğunu söylüyorlar. O nedenle birçok insan kripto para almaktan vazgeçiyor. Biz de buradan yola çıkarak bu işi kolay hale getirmek istedik. Bu sistemde bir kartımız var. Bu kart (Xpass) ile pos cihazımız üzerinden kripto para almak mümkün. Ayrıca mevcut kripto paralarla alışveriş yapma imkanı da var. Örneğin kahvenizi, çayınızı kripto para ile ödemek isterseniz bizim POS cihazımızın bulunduğu satış noktalarında bu mümkün. Şuan Hong Kongta kahve dükkanlarında sistem çalışmaya başladı diye konuştu.

HEDEF 3 YILDA 100 BİN CİHAZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRMEK

Cihazı hem küçük işletmelere hem de büyük kurumlara satacaklarını söyleyen Demeulenaere, gelecek hedeflerini, "Türkiye pazarında çok yeni olduğumuz için henüz burada bir gelecek hedefinden söz edemiyoruz. Ama küresel ölçekte önümüzdeki 3 yıl içinde 100 bin adet pos cihazı üretip satmayı hedefliyoruz" diye açıkladı.

12 FARKLI KRİPTO PARA SATIN ALINABİLİYOR

Müşterilerin pos cihazının bulunduğu her noktadan Xpass isimli kartı da satın alabileceğini dile getiren Blockchain araştırmacısı Joao Victor Mendes ise, "İnsanlar bu kartla alım yapabilecek ancak PundiX cihazında başka kripto paraların cüzdanları da bulunuyor. Cihazdan şu anda 12 farklı kripto para satın alınabiliyor. Bunların arasında en popüler olanlar ise Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Stellar olarak sıralanıyor" diye konuştu.

Cihazda, her ülkenin kendi kanunlarına göre müşterini tanı (KYC) prosedürü olacağını da belirten Mendes, "Eğer kanunlar gerektiriyorsa insanlar kartı alırken de bu prosedürden geçecek. Yani kimliklerini vererek kendilerini ispat edecekleri belgeleri verecekler" dedi.

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