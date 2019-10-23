Kredinin maliyeti KOSGEB’den

Bursa’da gerçekleşen TechXtile Start-Up yarışıması ile Bursa Textile Show açılış töreninde Varank, “KOSGEB’in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüzi miktarda bir faiz ödemesi yapmış olacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir

katkı sağlamayı hedefledik” dedi.

Türk tekstil ve hazır giyim sektörünü ‘ülkenin gururu’ olarak niteleyen Varank, tekstilde katma değerin artmasını önemsediklerini ve bu alana yönelik çeşitli destekler sunduklarını söyledi. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde girişimcilik ve Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesine özel önem verdiklerini anımsatan Varank, “Girişimciliği güçlendirmek adına Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesini kuruyoruz. Bu platformda yatırımcıların tanıtılmasının yanı sıra, girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilendirmeler yapacağız” dedi. Girişim sermayesi fonlarının hacmi ve kullanımını artıracak tedbirler de alacaklarını söyleyen Varank, erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi mekanizmaları geliştirmek istediklerini belirtti. Varank ayrıca yurtdışından gelen girişimciler için ‘hoş geldin’ paketi ve girişimci vizesi gibi uygulamaları ilgili bakanlıklarla çalışacaklarını dile getirdi.

Varank şöyle devam etti: “Faizler ve enflasyon düşüyor. İmalat sanayinde siparişler artıyor. Dünya Bankası, IMF ve OECD gibi kuruluşlar ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Hal böyleyken, reel sektörün de üretim yapmaya, daha fazla istihdam oluşturmaya istekli olması gerekiyor. Barış Pınarı Harekatı boyunca halkımız, Türk Lirası’nın arkasında sağlam bir şekilde durdu. Kurda ciddi dalgalanmalar yaşamadık. Bu bile ekonomiye güvenin güzel bir göstergesi. Ekonomimizi daha da güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz.”