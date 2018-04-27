Taşıt kredisi için bu şartlar gerekli!
Otomobil, pek çok kişinin hayali olmasının yanı sıra bir gereklilik. Araba alabilmenin en hızlı yolu ise tüketici kredilerinden geçiyor. Bankaların araba almak isteyenler için sunduğu taşıt kredileri cazip faiz oranları ve avantajlı geri ödeme planları ile tüketicilerin araç sahibi olmalarını sağlıyor.
Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda araç kredisi kullanarak otomobil sahibi olmak isteyenler için taşıt kredisi şartlarının neler olduğu anlatılıyor.
Araba almak isteyen tüketiciler için bankalar tarafından sunulan araç kredileri maksimum 48 aya kadar vadelendirilebilmektedir. Sıfır araba için de ikinci el araba için de taşıt kredisi kullanılabilmesi mümkündür. Sıfır araçlar için kredi çıkma olasılığı daha yükseken ikinci el araçlar için yaş sınırı bulunur.
TEMEL ŞARTLAR
Diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmeniz için de ilk şart 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir geliriniz ve SGK kaydınız olmalıdır. Burada sigorta ile ilgili dikkat etmeniz gereken sigorta girişinizin en az 3 ay önce yapılmış olması ve hala devam ediyor olması.
Tüm bu şartları sağlıyanlar için bir diğer önemli ve hatta belki de en önemli nokta kredi notunun yeterli olması. Kredi geçmişinizin sayısal bir değere dönüşerek bankanın sizinle ilgili fikir edinmesini sağlayan kredi notu, kredi alabilmeniz için en önemli kriter. Diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi araç kredisinde de kredi notunuzun belli bir sınırın üstünde olması beklenir.
TAŞIT KREDİSİNE ÖZEL ŞARTLAR
Az önce de bahsettiğimiz gibi otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipotek altında olur. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda banka, aracınıza el koyma hakkına sahiptir.
Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. Burada değişen bir oran söz konusu. Nihai fatura değeri 50.000 TL ve altında olan araçlar için araç değerinin %70’i kadar kredi verilirken 50.000 TL’nin üstündeki araçlar için 50.000 TL’ye kadar olan kısım için %70, 50.000 TL’yi aşan kısım içinse %50 oranında kredi verilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle