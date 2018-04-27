Taşıt kredisi için bu şartlar gerekli!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kredi
27.04.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

Taşıt kredisi için bu şartlar gerekli!

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Taşıt kredisi için bu şartlar gerekli!

Otomobil, pek çok kişinin hayali olmasının yanı sıra bir gereklilik. Araba alabilmenin en hızlı yolu ise tüketici kredilerinden geçiyor. Bankaların araba almak isteyenler için sunduğu taşıt kredileri cazip faiz oranları ve avantajlı geri ödeme planları ile tüketicilerin araç sahibi olmalarını sağlıyor.

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda araç kredisi kullanarak otomobil sahibi olmak isteyenler için taşıt kredisi şartlarının neler olduğu anlatılıyor.
Araba almak isteyen tüketiciler için bankalar tarafından sunulan araç kredileri maksimum 48 aya kadar vadelendirilebilmektedir. Sıfır araba için de ikinci el araba için de taşıt kredisi kullanılabilmesi mümkündür. Sıfır araçlar için kredi çıkma olasılığı daha yükseken ikinci el araçlar için yaş sınırı bulunur.

TEMEL ŞARTLAR

Diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmeniz için de ilk şart 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir geliriniz ve SGK kaydınız olmalıdır. Burada sigorta ile ilgili dikkat etmeniz gereken sigorta girişinizin en az 3 ay önce yapılmış olması ve hala devam ediyor olması.

Tüm bu şartları sağlıyanlar için bir diğer önemli ve hatta belki de en önemli nokta kredi notunun yeterli olması. Kredi geçmişinizin sayısal bir değere dönüşerek bankanın sizinle ilgili fikir edinmesini sağlayan kredi notu, kredi alabilmeniz için en önemli kriter. Diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi araç kredisinde de kredi notunuzun belli bir sınırın üstünde olması beklenir.

TAŞIT KREDİSİNE ÖZEL ŞARTLAR

Az önce de bahsettiğimiz gibi otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipotek altında olur. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda banka, aracınıza el koyma hakkına sahiptir.

Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. Burada değişen bir oran söz konusu. Nihai fatura değeri 50.000 TL ve altında olan araçlar için araç değerinin %70’i kadar kredi verilirken 50.000 TL’nin üstündeki araçlar için 50.000 TL’ye kadar olan kısım için %70, 50.000 TL’yi aşan kısım içinse %50 oranında kredi verilir.

 

 

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