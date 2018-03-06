Tapu işlemlerinde buna dikkat!

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda ilk kez ev alanların aklına takılan bu sorunun yanıtı detaylarıyla anlatılıyor.

Yapılacak işlemleri tapu dairesine gitmeden önce yapılacak işlemler ve tapu dairesinde yapılacak işlemler olarak ikiye ayrılıyor.

TAPU DAİRESİNE GİTMEDEN ÖNCE YAPMANIZ GEREKENLER

Yapmanız gereken ilk şey konuta ait tapunun bir fotokopisini almak. Bu fotokopiyle belediyeye giderek evin emlak vergi borcu olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca belediyeye gittiğinizde konuta ait imar bilgilerini de öğrenerek tapudaki numara ile belediye imar müdürlüğündeki numaranın uyuşup uyuşmadığını da kontrol edebilirsiniz. Bu işlem için belediyeye giderken yanınızda olması gereken belgeler şunlardır:

Tapu fotokopisi

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

2 adet vesikalık fotoğraf

TAPU DAİRESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Tapu dairesindeki işlemlerin hızla gerçekleşmesi ve sonuçlanması için eksiksiz belgelerle gidilmesi önemli. Hem alıcıyı hem satıcı ilgilendiren bu süreçte satıcı; tapunun aslı, belediye rayiç belgesi, alım sırasında kredi kullanılmış ve ev ipotek altındaysa ipotek belgesini yanında bulundurmalıdır.

Tapu dairesine gittiğinizde öncelikle belgelerle başvuru yapmanız gerekir. Bu bir ön başvuru olacaktır. Belgelerin eksiksiz olması halinde başvurunuz onaylanır. Başvuru onaylandığında cep telefonunuza onay mesajı gelir ve bu mesajda randevu saat ve tarihi belirtilir. Bu randevuya gitmeden önce ilgili banka şubesine giderek tapu harcını yatırmanız ve randevuya harcı yatırdığınıza dair dekontla gitmeniz gerekir.

Randevu tarih ve saatinde alıcı ve satıcı aynı anda tapu dairesinde bulunarak akit odasında ilgili belgeleri imzalar. Tarafların imzasından sonra tapu müdürü de belgeyi imzalar ve satış işlemi gerçekleşmiş olur.