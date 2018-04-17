Öğrenciler kredi kartı alabilir mi?
Öğrenciler kredi ya da kredi kartı alabilir mi? Özellikle de ailesinden uzak yaşayan üniversite öğrencilerinin cevabını merak ettiği bir soru bu.
Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda öğrencilerin kredi ve kredi kartı alabilmesi ile ilgili detaylar anlatılıyor.
ÖĞRENCİLER KREDİ KARTI ALABİLİR Mİ?
Bankaların gençlere yönelik sunmuş olduğu kredi kartları ile 18 yaşını doldurmamış olsanız dahi kredi kartı sahibi olabilir ve kredi kartı olanaklarından faydalanabilirsiniz.
Kredi için 18 yaşını doldurmuş olma, belgelenebilir gelir, en az üç aylık sigorta gibi şartlar aranırken kredi kartında bu durumlar söz konusu değil. Pek çok bankanın gençler için hazırladığı ve 18 yaşından önce de kullanılabilen kredi kartı ürünleri mevcut. Standart bir kredi kartına göre bazen kapsamları daha dar olsa da öğrencilere yönelik bu kredi kartları, kredi kartı kullanmak isteyen gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak olanak ve fırsatlara sahip.
ÖĞRENCİLER KREDİ ALABİLİR Mİ?
Öğrencilerin kredi alabilmesi kredi kartından daha zor. Öğnreciyken kredi alabilmek için kesinlikle 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor.
Kredi alabilmek için gereken üç temel şarttan biri kişininin belgelenebilir gelire sahip olması bir diğeri ise kişinin en az üç aylık sigortası olmasıdır. Üçüncü şart ise kredi notunun kredi almaya elverişli olması. Öğrenciyseniz fakat çalışıyorsanız yani belgelenebilir geliriniz varsa ve çalıştığınız kurum tarafından size sigorta yapıldıysa kredi çekmeniz mümkün.
Eğer çalışmıyorsanız yine de kredi çekmenin bir yolu var. Eğer 18 yaşından büyükseniz ve üstünüze kayıtlı bir gayrmenkul varsa ipotekli kredi seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Herhangi bir gayrimenkulden adınıza kira geliri varsa bu geliri belgeleyerek de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.
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