Öğrenciler kredi kartı alabilir mi?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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17.04.2018 - 09:14, Son Güncelleme:

Öğrenciler kredi kartı alabilir mi?

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Öğrenciler kredi kartı alabilir mi?

Öğrenciler kredi ya da kredi kartı alabilir mi? Özellikle de ailesinden uzak yaşayan üniversite öğrencilerinin cevabını merak ettiği bir soru bu.

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda öğrencilerin kredi ve kredi kartı alabilmesi ile ilgili detaylar anlatılıyor.

ÖĞRENCİLER KREDİ KARTI ALABİLİR Mİ?

Bankaların gençlere yönelik sunmuş olduğu kredi kartları ile 18 yaşını doldurmamış olsanız dahi kredi kartı sahibi olabilir ve kredi kartı olanaklarından faydalanabilirsiniz.

Kredi için 18 yaşını doldurmuş olma, belgelenebilir gelir, en az üç aylık sigorta gibi şartlar aranırken kredi kartında bu durumlar söz konusu değil. Pek çok bankanın gençler için hazırladığı ve 18 yaşından önce de kullanılabilen kredi kartı ürünleri mevcut. Standart bir kredi kartına göre bazen kapsamları daha dar olsa da öğrencilere yönelik bu kredi kartları, kredi kartı kullanmak isteyen gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak olanak ve fırsatlara sahip.

ÖĞRENCİLER KREDİ ALABİLİR Mİ?

Öğrencilerin kredi alabilmesi kredi kartından daha zor. Öğnreciyken kredi alabilmek için kesinlikle 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor.

Kredi alabilmek için gereken üç temel şarttan biri kişininin belgelenebilir gelire sahip olması bir diğeri ise kişinin en az üç aylık sigortası olmasıdır. Üçüncü şart ise kredi notunun kredi almaya elverişli olması. Öğrenciyseniz fakat çalışıyorsanız yani belgelenebilir geliriniz varsa  ve çalıştığınız kurum tarafından size sigorta yapıldıysa kredi çekmeniz mümkün.

Eğer çalışmıyorsanız yine de kredi çekmenin bir yolu var. Eğer 18 yaşından büyükseniz ve üstünüze kayıtlı bir gayrmenkul varsa ipotekli kredi seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Herhangi bir gayrimenkulden adınıza kira geliri varsa bu geliri belgeleyerek de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

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