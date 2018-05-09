Neden kredi alamıyorum?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kredi
09.05.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Neden kredi alamıyorum?

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Neden kredi alamıyorum?

Bugünün ekonomik dünyasında, kredi kartı kullanımı ya da kredi alma ihtiyacı bir noktada herkes için gerekiyor. Ev sahibi olmak, taşıt sahibi olmak ya da sağlık giderlerini karşılamak gibi ihtiyaçlar için alınan kredilerin yanı sıra hemen her alışveriş ihtiyacı da kredi kartı avantajlarıyla karşılanıyor.

Bankaların sunduğu kredi ürünleri finansal açıdan bize destek olsa da bazı durumlarda tüketiciler kredi alamayabiliyor...Bankaların sunduğu kredi ürünleri finansal açıdan bize destek olsa da bazı durumlarda tüketiciler kredi alamayabiliyor...

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazı, “Neden kredi alamıyorum?” sorusunu yanıtlıyor. 

KREDİ NOTU

Bankalar, kredi kartı başvurusu ya da kredi başvurusu değerlendirmesi yaparken belirlemiş oldukları çeşitli ölçütlerden yararlanırlar. Bazı kullanıcılar bu ölçütlerin dışında kaldığı için reddedilir. Bu ölçütlerin başında ise kredi notu geliyor. Finansal geçmişinizin sayısal bir değere dönüşmüş hali olan kredi notu, bir anlamda bankanın size güvenip güvenemeyeceğinin göstergesidir. Kredi notunun yüksek olması her zaman için kredi alma ihtimalini de arttırır. 

GELİR DURUMU

Bankalardan kredi alabilmek için belgelenebilir geliriniz olmalıdır. Belgelenebilir gelir,  borcunuzu ödeyip ödemeyeceğinizi gösterdiği gibi ne kadar kredi alabileceğinizi de belirler. Yasal olarak aylık taksitlerin toplam tutarı belgelenebilir hane gelirinin yüzde ellisini geçmeyecek şekilde düzenlendiğinden alabileceğiniz kredi limiti de kredi notunuzla birlikte gelir durumunuza göre belirlenir. 

NEDENİ BUNLAR DA OLABİLİR!

Saydığımız nedenler dışında;

• Kredi başvurusunda gelir beyanı etmiş ancak bu geliri belgelememişseniz,

• Belgelediğiniz gelirin talep ettiğiniz kredi tutarıyla arasında fark varsa,

• Kredi başvurusu esnasında başka bir bankadan kullandığınız krediniz devam ediyorsa ve özellikle diğer kredi ödemesinde sorun yaşanıyorsa,

• Tüketicinin, son bir yıl içinde gerek kredi kartı ödemesi gerek kredi ödemesi işlemlerinde istikrarsızlık görülüyorsa, bu zaman dilimi içerisinde geri ödeme işlemlerinde en az 4 ve daha çok gecikme yaşanmışsa,

• Başvuruyu yapan tüketicinin KKB veri tabanı içerisinde bir kredi referansı bulunmadıkça iş yerinde 6 aydan daha az bir zamanda çalışmaktaysa,

• Kredi sicilinde bir yasal ya da idari takip geçmişi varsa,

• Kredi başvurusu yapan tüketici geçmişte kefillik nedeniyle takip altına alındıysa yüksek ihtimalle kredi başvurusu onaylanmayacaktır.  

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