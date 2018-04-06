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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kredi
06.04.2018 - 18:13, Son Güncelleme:

Krediyi erken kapamada ceza var mı?

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Krediyi erken kapamada ceza var mı?

Kredi ödemeleri aylık belli bir düzen içinde gerçekleşse de bazı durumlarda tüketiciler kredi borcunu vade bitiminden önce kapatmak isteyebiliyor ancak böyle bir durumda bankaların uyguladığı bir yaptırım var: Erken kapama cezası.

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda erken kapama cezası ile ilgili detaylar anlatılıyor.

ERKEN ÖDEME CEZASI NEDİR?

Erken ödeme cezası, kredi borcunun planan vadeden önce kapatılmasından dolayı ödenen cezadır. Erken  ödemeden dolayı bankanın faiz gelirinin düşmesi nedeniyle böyle bir ceza ödenir.  Yani bankanın gelir planını bozduğunuz için ceza ödemeniz gerekir. Erken ödeme cezası sadece konut kredilerine uygulanmaktadır. Taşıt ya da ihtiyaç kredinizi planlanan vadeden önce kapatmak isterseniz bu cezadan muaf olursunuz.

ERKEN ÖDEME CEZASI YASAL MI?

Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 37. maddesine göre:

“Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez.”

Bu madde ile erken ödeme cezası olarak alınabilecek tutar kanunla sabit hale getirilmiştir. Düzenlemede belirtilen sınır üst sınırdır ve banka dilerse bundan daha az erken kapama cezası talep edebilir.

YAPILANDIRMADA ERKEN ÖDEME CEZASI ÖDENİR Mİ?

Mevcut kredi borcunuzu yapılandırmak istediğinizde de erken ödeme cezası ödemeniz gerekir Çünkü yapılandırma aslında kredinizi kapatıp yeniden bir kredi almaktır. Aynı şekilde başka bir bankaya borç trasnferi yapacağınız zaman da erken ödeme cezası ile karşılaşırsınız.

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