Krediyi erken kapamada ceza var mı?
Kredi ödemeleri aylık belli bir düzen içinde gerçekleşse de bazı durumlarda tüketiciler kredi borcunu vade bitiminden önce kapatmak isteyebiliyor ancak böyle bir durumda bankaların uyguladığı bir yaptırım var: Erken kapama cezası.
Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda erken kapama cezası ile ilgili detaylar anlatılıyor.
ERKEN ÖDEME CEZASI NEDİR?
Erken ödeme cezası, kredi borcunun planan vadeden önce kapatılmasından dolayı ödenen cezadır. Erken ödemeden dolayı bankanın faiz gelirinin düşmesi nedeniyle böyle bir ceza ödenir. Yani bankanın gelir planını bozduğunuz için ceza ödemeniz gerekir. Erken ödeme cezası sadece konut kredilerine uygulanmaktadır. Taşıt ya da ihtiyaç kredinizi planlanan vadeden önce kapatmak isterseniz bu cezadan muaf olursunuz.
ERKEN ÖDEME CEZASI YASAL MI?
Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 37. maddesine göre:
“Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez.”
Bu madde ile erken ödeme cezası olarak alınabilecek tutar kanunla sabit hale getirilmiştir. Düzenlemede belirtilen sınır üst sınırdır ve banka dilerse bundan daha az erken kapama cezası talep edebilir.
YAPILANDIRMADA ERKEN ÖDEME CEZASI ÖDENİR Mİ?
Mevcut kredi borcunuzu yapılandırmak istediğinizde de erken ödeme cezası ödemeniz gerekir Çünkü yapılandırma aslında kredinizi kapatıp yeniden bir kredi almaktır. Aynı şekilde başka bir bankaya borç trasnferi yapacağınız zaman da erken ödeme cezası ile karşılaşırsınız.
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