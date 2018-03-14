Kredide yıllık maliyet oranı neden önemli?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu makalede, dikkat etmeniz gereken tüm noktaları ortak bir veri olarak sunan yıllık maliyet oranı (YMO) detaylı bir şekilde anlatıldı.

YILLIK MALİYET ORANI NEDİR?

Kredinin maliyeti en basit anlatımıyla aldığınız tutarla geri verdiğiniz tutar arasındaki farktır. Kredinin maliyetini belirleyen etmenler arasında kredi faiz oranı olduğu gibi sigorta, dosya masrafı, kredi tahsis ücreti gibi ek ücretler de var.

Tüm bu masraflar birleştiğinde alacağınız kredi ile ilgili size bir maliyet oranı çıkartır. Bazı durumlarda kredi faiz oranı düşük olsa bile masraflardan dolayı kredinin maliyeti, kredi faiz oranı daha yüksek olan bir krediden daha yüksek olabilmekte.

Yıllık maliyet oranı, alacağınız kredinin tabela faiz oranı değil gerçek faiz oranını sunar size. İhtiyacınız için en uygun kredi araştırması yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bu nedenle yıllık maliyet oranıdır.

YILLIK MALİYET ORANI NASIL HESAPLANIR?

Yıllık maliyet oranı hesaplaması yapılırken alınacak toplam faiz tutarı (ana para dışında kalan tutar), masraflar, vergiler bir araya getirilerek efektif faiz oranı elde edilir. Elde edilen bu oran 12 ile çarpıldığında yıllık maliyet oranı elde edilmiş olur. Tabii bu hesaplamayı sizin yapmanıza gerek yok.

Kredi araştırması yapıyorsanız Hangikredi.com’un kredi hesaplama aracını kullanarak çekmek istediğiniz kredi vade ve tutarına göre hesaplama yapabilirsiniz. Yaptığınız bu hesaplama neticesinde bankalara ait farklı kredi ürünlerinin kredi faiz oranlarını, aylık ödemelerini ve toplam ödeme tutarlarını görebilirsiniz.

Dilediğiniz ürünün detayına gittiğinizde ise dosya masrafı, komisyon, kefil gibi ek bilgilere ulaşabilirsiniz. Yine detay sayfasında kredinin yıllık maliyet oranını görebilir, kredi seçiminizi buna göre yapabilirsiniz.