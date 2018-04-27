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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.04.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Kredide hayat sigortası zorunlu mu?

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Kredide hayat sigortası zorunlu mu?

Konut kredisi, taşıt kredisi ya da ihtiyaç kredisi hangi kredi ürününü kullanmak isterseniz isteyin banka tarafından hayat sigortası yaptırmanız gerektiği söylenir. Peki kredilerde hayat sigortası nedir, neden yaptırılır, zorunlu mudur?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi alırken yaptırılan hayat sigortası ile ilgili detaylar anlatılıyor.

Bankalardan kredi almak istediğinizde bankanın kredi çekme koşulu olarak öne sürdüğü hayat sigortası banka için bir ödeme güvencesi olduğundan her zaman için banka tarafından talep edilir. Hayat sigortası, başınıza bir şey gelmesi durumunda kredi borcunun ödenmeye devam edeceğini garantiler. Yani banka kendini güvenceye almış olur.

Hazırlanan sigorta poliçesinde hayat sigortasının hangi durumlarda devreye gireceğinin bilgisi yer alır. Bu durumda mirasçılarınıza, bir ölüm halinde kredi borcu bırakmamak için poliçeyi detaylı olarak incelemenizde fayda var. Burada dikkat etmeniz gereken poliçede yer alan ölüm şekilleri. Sigorta şirketleri bu tip poliçelere genellikle sadece kaza sonucu ölüm şartını eklemek isteseler de eğer ölümcül sonuçlara yol açabilecek ciddi bir hastalığınız varsa sigorta şirketi ile anlaşarak hastalık sonucu ölüm şartını poliçeye ekletebilirsiniz.

Kredi hayat sigortası banka adına güvence olmasının yanı sıra yakınlarınız için de güvence sağlar. Sigorta sayesinde aileniz beklenmeyen risklere karşı maddi güvence altına alınmış olur. Bu nedenle kredi alırken hayat sigortası yaptırmanızda fayda var.

HAYAT SİGORTASI ZORUNLU MU?

Gerek bankacılık düzenlemeleri içerisinde gerekse resmi düzenlemelerde, kredilerin yanında hayat sigortası yaptırmak gibi bir yasal bir zorunluluk yok. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. maddesine göre herhangi bir mal ya da hizmetin satın alınmasında aksine bir teamül, ticari örf ya da adet yoksa satıcı o mal ya da hizmetin satışını başka bir mal ya da hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz. Kredi çekerken hayat sigortası yaptırmak istemiyorsanız bankaya konuyla ilgili dilekçe verebilirsiniz. Dilekçenizin reddedilmesi durumunda Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz.

HAYAT SİGORTASI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Eğer ki siz krediyi kullanırken sigorta sizin isteğiniz dışında yapıldıysa ve toplam tutara yansıtıldıysa bu durumda da Tüketici Hakem Heyetine bir dilekçeyle başvuruda bulunulabilir. Böyle bir durumda hayat sigortası için ödediğiniz tutarı geri alma şansınız doğabilir.

Diğer yandan her ne olursa olsun bir hayat sigortası yaptırmak, kredi alımı açısından değilse bile günümüz şartları açısından avantaj ve önem arz eden bir işlemdir. Kredi çekerken yaptıracağınız hayat sigortası size ve ailenize avantaj sağlar.

 

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