Kredi kartınızı doğru seçin!

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda doğru kredi kartının nasıl seçilebileceği ile ilgili detaylar anlatılıyor.

KREDİ KARTI AİDATI

Kredi kartı aidatı, bankanın aldığı yıllık masraf tutarıdır. Her banka aidatlı kredi kartının yanında aidatsız kredi kartı da sunar. Aidatlı kredi kartları, aidatsız olanlara göre daha faza avantaja sahip. Aidatlı kart tüketiciye ekstra indirimler, ekstra puan kazanımı ve taksit gibi imkanlar sağlar. Aidatsız kartlarda genel olarak bu tip özellikler az olduğu için aidatlı kredi kartları, aidatsız kredi kartlarına göre bir adım öne çıkıyor.

KREDİ KARTI PUANLARI

Kredi kartı puanları, yaptığınız alışverişlerden puan toplayıp, bunları para yerine harcamanızı sağlayan bir sistem. Bu noktada dikkat etmeniz gereken bankaların anlaşmalı olduğu kurumların yaygınlığı. Eğer kartını aldığınız bankanın anlaşmalı kurumları azsa bu daha az puan biriktirebileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin çok seyahat ediyorsanız sürekli uçak yolculuğu yapıyorsanız mil kazandıran kartlar daha avantajlı olacaktır çünkü bu şekilde bedava uçak bileti alabilirsiniz.

KREDİ KARTI KAMPANYALARI

Birçok banka dönem dönem kredi kartı kampanyaları yapıyor. Bu kampanyalarda yapacağınız alışverişlerde çok daha fazla puan biriktirebilir ve daha fazla taksitten yararlanabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kartını alacağınız bankanın anlaşmalı olduğu kurumların sayısı ve kampanyaların sıklığı olmalı.