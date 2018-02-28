Kredi kartı kullananlar… Bu uyarı sizin için…

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi kartı kullanımına dair güvenlik ipuçları anlatılıyor...

GÜVENLİ SİTELERDEN ALIŞVERİŞ YAPIN

Aradığınız ürün adını daha önce hiç duymadığınız bir sitede daha uygun fiyata satılıyor olabilir ancak bu o sitenin güvenli olduğu anlamına gelmez.

Bu nedenle alışveriş yapmak istediğiniz sitenin SSL sertifikası olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. SSL Sertifikası, online alışveriş sırasında bilgilerinizi güvence altına alan bir güvenlik protokolüdür.

Bu sertifika sayesinde o siteye girdiğiniz bilgiler şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından görülebilir hale gelir. Yani, kart ve kimlik bilgilerinizi

ele geçirmeye çalışan kötü niyetli kişiler sizin bilgilerinize ulaşamaz.

Ayrıca bir sitenin güvenilirliğini anlamak için sitede yer alan yorumlara ya da sosyal platformlardaki (bloglar, forumlar, sözlükler)

yorumlara bakabilirsiniz.

Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Hangikredi.com CEO’su Yılmaz Sonışık, “Kredi kartı bilgileriniz ya alışveriş yaptığınız platformlardan ya da kartınızı almış olduğunuz bankadan çalınabilir. Bankalar en üst düzey güvenlik duvarları kursalar da çalışanların bilmeden bir trojanı yani Truva atını içeri alması hackerlara bilgi hırsızlığına uzanan tüneli açabilir” şeklinde uyarıda bulunuyor.

Sonışık, “Günümüzde artık neredeyse tüm işlemlerimizi online platformlardan yapabilme imkanına sahibiz. Mevzuatlar gereğince alışveriş yaptığımız online sitelerin yani şirketlerin, kredi kartı bilgilerini tutmaması ya da bu veriyi saklayabilecek yetkinliğe sahip farklı bir platformda saklaması lazım. Buna rağmen kredi kartı bilgileriniz saklanıyorsa, güvenliğin bankalara oranla daha düşük olduğu bu

alışveriş sitelerinin hacklenmesi nispeten daha kolaydır” şeklinde sözlerini sürdürüyor.

SANAL KART KULLANIN

Peki tüketiciler nasıl önlem alabilir? Daha doğrusu bir tüketici kendini nasıl koruyabilir: Bu konuda Sonışık’ın cevabı net: “Cevabımız çok basit, teknolojik hırsızlıktan kendimizi yine teknolojiyi kullanarak koruyabiliriz. Öncelikle mevcut kredi kartınıza ya da vadeli hesabınıza bağlı olarak bir sanal kredi kartı oluşturmalısınız. Bu sanal karta sadece online alışveriş yapacağınız zaman harcama tutarı kadar limiti

kartınıza yükleyerek alışveriş yapabilirsiniz. Sanal kartınızın limitini harcadıkça azalan olarak tanımlamalısınız. Mevcut kredi kartınızı yurt içi ve yurt dışı online alışverişlere kapatmalısınız. Bu işlemlerin hepsini internet bankacılığını ullanarak kolayca bir dakika içinde gerçekleştirebilirsiniz.”

KARTIMDAN HARCAMA YAPILMIŞSA NE YAPMALIYIM?

Kartınızdan harcama yapıldığını tespit etmeniz halinde yapmanız gereken ilk şey bankanızla irtibata geçmek. Bankanızla iletişime geçerek kredi kartını kullanıma kapattıktan sonra bankaya harcamaitirazında bulunabilirsiniz. Bunun için bankanız size harcama itiraz formu gönderecektir. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var: Kredi kartı şifresi.

Kredi kartı şifresi kartınızdan harcamayapılmasına engel olabilir fakat kartınızda şifre olmasına rağmen kartınızdan harcama yapılmışsa

bankanız, şifre saklama yükümlülüğünün sizde olduğu gerekçesiyle ödeme yapmayı reddedebilir. Bu yüzden şifre seçerken tahmin etmesi zor bir şifre seçmeye özen gösterin.