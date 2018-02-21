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Kredi kartı borcu olanlar buna dikkat!

Hürriyet Haber
21.02.2018 - 14:45 | Son Güncelleme:

Kredi kartı doğru kullanıldığında avantajları olan bir ödeme aracı olsa da yanlış kullanım neticesinde pek çok insan kredi kartı borcu batağına saplanıyor. Bugün 1 milyondan fazla kredi kartı borçlusu var. Sadece asgari tutarı ödeme ile çığ gibi büyüyen kredi kartı borçları yasal takibe yol açabiliyor...

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi kartı borcunuzu nasıl ödeyebileceğinize dair detaylar anlatılıyor.

BORCU KREDİ İLE KAPATMAK

Kart borcunuz nedeniyle kredi sicil kaydınızda henüz olumsuz bir kayıt yoksa, başka bir bankadan kredi alarak borcunuzu kapatmanız mümkün. Unutmayın ki tüketici kredisi faizleri, kredi kartı gecikme faizine göre daha düşük oranlardadır. Bu sayede kredi kartı borcunuzu kapatarak, yasal takibe girmekten kurtulabilirsiniz. Daha da önemlisi kredi sicili kayıtlarında kredi notunuzu, yani kredibilitenizi olumsuz etkileyecek bir durumun da önüne geçmiş olursunuz

BORÇ TRANSFERİ

Bazı bankalar, başka bankadaki borcunuzu üzerine alıp kapatabiliyor. Bu sayede siz de yeni bankada daha uygun taksit ve faizler ile borç ödeyebiliyorsunuz.

Birden fazla kredi kartı borcu sahibiyseniz, borçlarını bir kanalda toplayarak borç kontrolü ve takibi açısından işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Üstelik her borç için ayrı bir gecikme cezası da ödememiş olursunuz...

KREDİ KARTI BORCU NASIL YAPILANDIRILIR?

Kredi kartı borcunuz ödeyemeyeceğiniz bir boyuta ulaştıysa ya da ödemekte zorluk çekiyorsanız bankanızdan yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz. Kredi kartı borçlarına 72 aya kadar yapılandırma yapılabilmektedir.

Yapılandırma talebi için banka yetkilisi ile birebir görüşmekte fayda var. Bu görüşmede kredi kartı borcunuzu ödeyemediğinizi ve yapılandırma yapılarak taksitlendirilmesi halinde düzenli şekilde ödeyebileceğinizi belirtmeniz gerekir.

Banka, borcunuza yapılandırma yaparken farklı bir faiz oranı uygulayabilir. Bu, mevcut borcunuzu yükseltecek olsa da bankanın sunduğu uzun vadeden dolayı borcunuzu ödemeniz kolaylaşabilir. Borcunuzu bankada yapılandırdığınızda kredi kartınız kullanıma kapatılır.

Etiketler: hangikredi
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