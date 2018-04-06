Kredi Kartı Borcu Ödeme İpuçları!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kredi
06.04.2018 - 18:15, Son Güncelleme:

Kredi Kartı Borcu Ödeme İpuçları!

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Kredi Kartı Borcu Ödeme İpuçları!

Kredi kartı doğru kullanıldığında avantajları olan bir ödeme aracı olsa da yanlış kullanım neticesinde pek çok insan kredi kartı borcu batağına saplanıyor. Sadece asgari tutarı ödeme ile çığ gibi büyüyen kredi kartı borçları yasal takibe yol açabiliyor...

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi kartı borcuzunu nasıl ödeyebileceğinize dair detaylar anlatılıyor.

BORCU KREDİ İLE KAPATMAK

Kart borcunuz nedeniyle kredi sicil kaydınızda henüz olumsuz bir kayıt yoksa, başka bir bankadan kredi alarak borcunuzu kapatmak cebinizi rahatlatacak bir çözüm olabilir çünkü tüketici kredisi faizleri, kredi kartı gecikme faizine göre daha düşük oranlara sahiptir. Bu sayede kredi kartı borcunuzu kapatarak, yasal takibe girmekten kurtulabilir, daha da önemlisi kredi sicili kayıtlarında kredi notunuzu, yani kredibilitenizi olumsuz etkileyecek bir durumun da önüne geçebilirsiniz.

BORÇ TRANSFERİ

Bazı bankalar, başka bankadaki borcunuzu üzerlerine alıp kapatabiliyor. Bu sayede siz de yeni bankada daha uygun faiz ve daha uzun vade ile borcunuzu ödeyebiliyorsunuz.

Birden fazla kredi kartı borcu sahibiyseniz, borçlarınızı tek bir bankada toplayarak, borç kontrolü ve takibi açısından işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Üstelik her borç için ayrı bir gecikme cezası da ödememiş olursunuz...

KREDİ KARTI BORCU NASIL YAPILANDIRILIR?

Kredi kartı borcunuz ödeyemeyeceğiniz bir boyuta ulaştıysa ya da ödemekte zorluk çekiyorsanız bankanızdan yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz. Kredi kartı borçlarına 72 aya kadar yapılandırma yapılabilmekte.

Yapılandırma talebi için banka yetkilisi ile birebir görüşmekte fayda var. Bu görüşmede kredi kartı borcunuzu ödeyemediğinizi ve yapılandırma yapılarak taksitlendirilmesi halinde düzenli şekilde ödeyebileceğinizi belirtebilirsiniz.

Bu noktada unutmamanız gereken bir şey var ki o da yapılandırma faiz oranlarının güncel faiz oranlarından farklı olduğu. Bu nedenle banka, borcunuza yapılandırma yaparken farklı bir faiz oranı uygulayabilir. Bu, mevcut borcunuzu yükseltecek olsa da bankanın sunduğu uzun vadeden dolayı borcunuzu ödemeniz kolaylaşabilir. Borcunuzu bankada yapılandırdığınızda kredi kartınız kullanıma kapatılır.

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