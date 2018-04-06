Kredi Kartı Borcu Ödeme İpuçları!
Kredi kartı doğru kullanıldığında avantajları olan bir ödeme aracı olsa da yanlış kullanım neticesinde pek çok insan kredi kartı borcu batağına saplanıyor. Sadece asgari tutarı ödeme ile çığ gibi büyüyen kredi kartı borçları yasal takibe yol açabiliyor...
Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi kartı borcuzunu nasıl ödeyebileceğinize dair detaylar anlatılıyor.
BORCU KREDİ İLE KAPATMAK
Kart borcunuz nedeniyle kredi sicil kaydınızda henüz olumsuz bir kayıt yoksa, başka bir bankadan kredi alarak borcunuzu kapatmak cebinizi rahatlatacak bir çözüm olabilir çünkü tüketici kredisi faizleri, kredi kartı gecikme faizine göre daha düşük oranlara sahiptir. Bu sayede kredi kartı borcunuzu kapatarak, yasal takibe girmekten kurtulabilir, daha da önemlisi kredi sicili kayıtlarında kredi notunuzu, yani kredibilitenizi olumsuz etkileyecek bir durumun da önüne geçebilirsiniz.
BORÇ TRANSFERİ
Bazı bankalar, başka bankadaki borcunuzu üzerlerine alıp kapatabiliyor. Bu sayede siz de yeni bankada daha uygun faiz ve daha uzun vade ile borcunuzu ödeyebiliyorsunuz.
Birden fazla kredi kartı borcu sahibiyseniz, borçlarınızı tek bir bankada toplayarak, borç kontrolü ve takibi açısından işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Üstelik her borç için ayrı bir gecikme cezası da ödememiş olursunuz...
KREDİ KARTI BORCU NASIL YAPILANDIRILIR?
Kredi kartı borcunuz ödeyemeyeceğiniz bir boyuta ulaştıysa ya da ödemekte zorluk çekiyorsanız bankanızdan yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz. Kredi kartı borçlarına 72 aya kadar yapılandırma yapılabilmekte.
Yapılandırma talebi için banka yetkilisi ile birebir görüşmekte fayda var. Bu görüşmede kredi kartı borcunuzu ödeyemediğinizi ve yapılandırma yapılarak taksitlendirilmesi halinde düzenli şekilde ödeyebileceğinizi belirtebilirsiniz.
Bu noktada unutmamanız gereken bir şey var ki o da yapılandırma faiz oranlarının güncel faiz oranlarından farklı olduğu. Bu nedenle banka, borcunuza yapılandırma yaparken farklı bir faiz oranı uygulayabilir. Bu, mevcut borcunuzu yükseltecek olsa da bankanın sunduğu uzun vadeden dolayı borcunuzu ödemeniz kolaylaşabilir. Borcunuzu bankada yapılandırdığınızda kredi kartınız kullanıma kapatılır.
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