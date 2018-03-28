Konut kredisiyle ev alırken bunlara dikkat edin!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kredi
28.03.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Konut kredisiyle ev alırken bunlara dikkat edin!

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Konut kredisiyle ev alırken bunlara dikkat edin!

Ev almak herkesin hayali olsa da gerçeğe dönüştürme kararını vermek bazen zor olabiliyor. Maddi koşulların yanı sıra doğru evi bulmak da bu kararı zorlaştıran etmenlerden.

Ev hayallerinizi gerçekleştirecek doğru ev için Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu önerilere göz atmanızda fayda var...

EVİN KONUMU

Ev seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri evin konumu. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için zaman açısından oldukça önemli olan konum, evin değerinin belirlenmesinde de önemli role sahip. Ana yollara, toplu taşıma araçlarına, çocuğunuz varsa okuluna ve işinize yakın olacak bir ev seçmek sizin açınızdan oldukça avantajlı olacaktır. Şehrinizdeki yeni yol ve toplu taşıma projelerini de takip etmek bu süreçte sizin yararınıza olacaktır. Örneğin ilerleyen yıllar için metro projesi konuşulan bir semtten uygun fiyata aldığınız daire, ileride değer kazanacaktır.

KONUT KREDİSİNE UYGUNLUK

Günümüzde ev almak için en sık başvurulan yöntem konut kredisi. Eğer siz de konut kredisi çekerek ev sahibi olacaksanız evin konut kredisine uygun olup olmadığını öğrenmeniz gerekir. Bir evin konut kredisine uygun olması şu izinlerden birinin ya da birkaçının alınmış olduğu anlamına gelir:

- Kat irtifakı

- Kat mülkiyeti

- İskan

Bu özellikler, dikkat edilmesinde fayda olan özellikler olduğundan, kredi çekmeyecekseniz bile evin krediye uygun olup olmadığına dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca almak istediğiniz evin deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını da mutlaka kontrol edin.

Konut kredisi seçerken faiz oranından ziyade ödeyeceğiniz toplam tutara bakmanızda yarar var. Bütçeniz için en avantajlı krediyi bulabilmek için tüm bankaların kredi ürünlerini inceleyip karşılaştırmanızda fayda var. Hangikredi.com’un konut kredisi hesaplama aracıyla kolayca konut kredisi hesaplayabilir ve tüm konut kredisi ürünlerini karşılaştırabilirsiniz.

DIŞ YAPIYA DİKKAT!

Dış yapıda dikkat etmeniz gereken estetikten  çok sağlamlık olmalı. Özellikle deprem bölgesi olan yerlerde yaşıyorsanız bir uzmandan destek alarak binanın sağlamlığını denetletebilirsiniz. Ayrıca binanın mantolamalı olup olmaması da yakıt tasarrufu açısından oldukça önemli.

EVİN VE BİNANIN ÖZELLİKLERİ

Binanın sahip olduğu özellikler, hayat kalitenizi yükseltmek ve konforunuz açısından önemli. Bu özellikler arasından belki de en önemli olanı asansör. Özellikle alacağınız daire yüksek bir katta ise binanın asansörlü olması sizin için daha avantajlı olacaktır. Dikkat etmeniz gereken diğer özellikler şöyle:

- Garaj

- Yangın merdiveni

- Depo

Evin iç özellikleri ise tamamen sizin zevkinize kalmış. Ancak evin teslim alınan halinde tüm iç yapının tamamlanmış olmasına özen gösterin. Örneğin duvarlar, küvet, mutfak dolapları, yer kaplamaları gibi size sonradan masraf çıkartabilecek şeylerin  tamamlanmış ve sağlam olduğunu evi teslim almadan önce mutlaka kontrol edin. Ayrıca evi almadan önce şu tesisat, kalorifer, termostat ve kombinin sağlamlığını ve doğru çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin.

SÖZLEŞMEYİ DİKKATLE OKUYUN

Ev alırken dikkatle okumanız gereken iki sözleşme var. Birincisi, eğer evinizi konut kredisi çekerek alacaksanız konut kredisi sözleşmesi. Ödeme planı ve faiz oranı gibi bilgiler içeren bu sözleşmeyi dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. Diğer sözleşme ise satış sözleşmesi. Özellikle projeden ev alıyorsanız, evin teslim edilecek olan halinde neler olacağı ile ilgili detaylı bilgilerin ve teslim tarihinin sözleşmede yer almasına dikkat edin. Ev ile ilgili size söz verilen ve vaad edilen tüm özellikleri sözleşmeye mutlaka eklettirin.

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