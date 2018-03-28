Konut kredisiyle ev alırken bunlara dikkat edin!

Ev hayallerinizi gerçekleştirecek doğru ev için Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu önerilere göz atmanızda fayda var...

EVİN KONUMU

Ev seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri evin konumu. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için zaman açısından oldukça önemli olan konum, evin değerinin belirlenmesinde de önemli role sahip. Ana yollara, toplu taşıma araçlarına, çocuğunuz varsa okuluna ve işinize yakın olacak bir ev seçmek sizin açınızdan oldukça avantajlı olacaktır. Şehrinizdeki yeni yol ve toplu taşıma projelerini de takip etmek bu süreçte sizin yararınıza olacaktır. Örneğin ilerleyen yıllar için metro projesi konuşulan bir semtten uygun fiyata aldığınız daire, ileride değer kazanacaktır.

KONUT KREDİSİNE UYGUNLUK

Günümüzde ev almak için en sık başvurulan yöntem konut kredisi. Eğer siz de konut kredisi çekerek ev sahibi olacaksanız evin konut kredisine uygun olup olmadığını öğrenmeniz gerekir. Bir evin konut kredisine uygun olması şu izinlerden birinin ya da birkaçının alınmış olduğu anlamına gelir:

- Kat irtifakı

- Kat mülkiyeti

- İskan

Bu özellikler, dikkat edilmesinde fayda olan özellikler olduğundan, kredi çekmeyecekseniz bile evin krediye uygun olup olmadığına dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca almak istediğiniz evin deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını da mutlaka kontrol edin.

Konut kredisi seçerken faiz oranından ziyade ödeyeceğiniz toplam tutara bakmanızda yarar var. Bütçeniz için en avantajlı krediyi bulabilmek için tüm bankaların kredi ürünlerini inceleyip karşılaştırmanızda fayda var. Hangikredi.com’un konut kredisi hesaplama aracıyla kolayca konut kredisi hesaplayabilir ve tüm konut kredisi ürünlerini karşılaştırabilirsiniz.

DIŞ YAPIYA DİKKAT!

Dış yapıda dikkat etmeniz gereken estetikten çok sağlamlık olmalı. Özellikle deprem bölgesi olan yerlerde yaşıyorsanız bir uzmandan destek alarak binanın sağlamlığını denetletebilirsiniz. Ayrıca binanın mantolamalı olup olmaması da yakıt tasarrufu açısından oldukça önemli.

EVİN VE BİNANIN ÖZELLİKLERİ

Binanın sahip olduğu özellikler, hayat kalitenizi yükseltmek ve konforunuz açısından önemli. Bu özellikler arasından belki de en önemli olanı asansör. Özellikle alacağınız daire yüksek bir katta ise binanın asansörlü olması sizin için daha avantajlı olacaktır. Dikkat etmeniz gereken diğer özellikler şöyle:

- Garaj

- Yangın merdiveni

- Depo

Evin iç özellikleri ise tamamen sizin zevkinize kalmış. Ancak evin teslim alınan halinde tüm iç yapının tamamlanmış olmasına özen gösterin. Örneğin duvarlar, küvet, mutfak dolapları, yer kaplamaları gibi size sonradan masraf çıkartabilecek şeylerin tamamlanmış ve sağlam olduğunu evi teslim almadan önce mutlaka kontrol edin. Ayrıca evi almadan önce şu tesisat, kalorifer, termostat ve kombinin sağlamlığını ve doğru çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin.

SÖZLEŞMEYİ DİKKATLE OKUYUN

Ev alırken dikkatle okumanız gereken iki sözleşme var. Birincisi, eğer evinizi konut kredisi çekerek alacaksanız konut kredisi sözleşmesi. Ödeme planı ve faiz oranı gibi bilgiler içeren bu sözleşmeyi dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. Diğer sözleşme ise satış sözleşmesi. Özellikle projeden ev alıyorsanız, evin teslim edilecek olan halinde neler olacağı ile ilgili detaylı bilgilerin ve teslim tarihinin sözleşmede yer almasına dikkat edin. Ev ile ilgili size söz verilen ve vaad edilen tüm özellikleri sözleşmeye mutlaka eklettirin.