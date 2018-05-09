Konut kredisi seçerken masraflara dikkat!
Ev hayallerinizi gerçekleştirmek için en kolay çözüm bankaların sunduğu konut kredileri. Ancak konut kredisiyle ev almak isteyenleri bekleyen birtakım masraflar var.
Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda konut kredisi alırken ortaya çıkan ve toplam ödemenizi etkileyen masraflarla ilgili merak edilenler anlatılıyor...
KONUT KREDİSİYLE EV ALMAK İSTEYENLERİ BEKLEYEN MASRAFLAR NELER?
Konut kredisi kullanırken dosya masrafı, sigorta ücreti ve ekspertiz ücreti ödemeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra tapu dairesindeki işlemler için tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Tüm bu masraflar alacağınız kredinin toplam tutarını etkiliyor aslında. Bu nedenle kredinize dahil olacak masrafların size maliyetinin ne kadar olacağını öğrenebilmek için konut kredisi araştırmanız sırasında kredinin faiz oranından ziyade yıllık maliyet oranına dikkat etmenizde fayda var.
DOSYA MASRAFI
Dosya masrafı, adından da anlaşılacağı üzere dosyalama masrafları için tüketiciden alınan bir masraf kalemi. Bu masraf, alınan kredinin en fazla binde 5’i oranında olabilir. Bazı durumlarda tüketiciler verdikleri bu dosya masrafının iadesini alabiliyorlar.
EKSPERTİZ ÜCRETİ
Konut kredisi kullanırken evin tamamı için kredi kullanılamıyor. Evin değerinin en fazla %80’ine kadar kredi kullanılabiliyor. Bunun için almak istediğiniz eve bankanın belirlediği bağımsız bir eksper gelerek evin değerini belirler ve kredi bu değer üzerinden oranlanarak verilir. Konut kredisi ile alınacak evin gerçek değerini belirlemek için bankalar, SPK lisanslı kuruluşlarla çalışır ve ekspertiz ücreti tüketiciden alınır.
SİGORTA MASRAFLARI
Konut kredisi kullanırken banka bizden hayat sigortası, ferdi kaza sigortası talep edebilir hatta zorunlu tutabilir. Fakat bu sigortalar kesinlikle zorunlu değil. İsteğe bağlı olarak yaptırabilirsiniz. Ev alırken yaptırmanızın zorunlu olduğu tek sigorta DASK yani deprem sigortası. Eğer tüketici, belgelerini bankaya ibraz edebiliyorsa dışarıdan da herhangi bir kurumda DASK yaptırabilir.
TAPU HARCI
Taşınmaz alım satımlarında vatandaştan tahsil edilen tutara tapu harcı denir. Tapu harcı, konutun satın alma bedelinin binde yirmisi olarak hesaplanır ancak Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda 31 Ekim 2018’e kadar binde 15 oranında uygulanacak. Tapu harcını hem alıcı hem de satıcı öder.
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