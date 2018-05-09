Konut kredisi seçerken masraflara dikkat!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kredi
09.05.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Konut kredisi seçerken masraflara dikkat!

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Konut kredisi seçerken masraflara dikkat!

Ev hayallerinizi gerçekleştirmek için en kolay çözüm bankaların sunduğu konut kredileri. Ancak konut kredisiyle ev almak isteyenleri bekleyen birtakım masraflar var.

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda konut kredisi alırken ortaya çıkan ve toplam ödemenizi etkileyen masraflarla ilgili merak edilenler anlatılıyor...

KONUT KREDİSİYLE EV ALMAK İSTEYENLERİ BEKLEYEN MASRAFLAR NELER?

Konut kredisi kullanırken dosya masrafı, sigorta ücreti ve ekspertiz ücreti ödemeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra tapu dairesindeki işlemler için tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Tüm bu masraflar alacağınız kredinin toplam tutarını etkiliyor aslında. Bu nedenle kredinize dahil olacak masrafların size maliyetinin ne kadar olacağını öğrenebilmek için konut kredisi araştırmanız sırasında kredinin faiz oranından ziyade yıllık maliyet oranına dikkat etmenizde fayda var.

DOSYA MASRAFI

Dosya masrafı, adından da anlaşılacağı üzere dosyalama masrafları için tüketiciden alınan bir masraf kalemi. Bu masraf, alınan kredinin en fazla binde 5’i oranında olabilir. Bazı durumlarda tüketiciler verdikleri bu dosya masrafının iadesini alabiliyorlar.

EKSPERTİZ ÜCRETİ

Konut kredisi kullanırken evin tamamı için kredi kullanılamıyor. Evin değerinin en fazla %80’ine kadar kredi kullanılabiliyor. Bunun için almak istediğiniz eve bankanın belirlediği bağımsız bir eksper gelerek evin değerini belirler ve kredi bu değer üzerinden oranlanarak verilir. Konut kredisi ile alınacak evin gerçek değerini belirlemek için bankalar, SPK lisanslı kuruluşlarla çalışır ve ekspertiz ücreti tüketiciden alınır.

SİGORTA MASRAFLARI

Konut kredisi kullanırken banka bizden hayat sigortası, ferdi kaza sigortası talep edebilir hatta zorunlu tutabilir. Fakat bu sigortalar kesinlikle zorunlu değil. İsteğe bağlı olarak yaptırabilirsiniz. Ev alırken yaptırmanızın zorunlu olduğu tek sigorta DASK yani deprem sigortası. Eğer tüketici, belgelerini bankaya ibraz edebiliyorsa dışarıdan da herhangi bir kurumda DASK yaptırabilir.

TAPU HARCI

Taşınmaz alım satımlarında vatandaştan tahsil edilen tutara tapu harcı denir. Tapu harcı, konutun satın alma bedelinin binde yirmisi olarak hesaplanır ancak Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda 31 Ekim 2018’e kadar binde 15 oranında uygulanacak. Tapu harcını hem alıcı hem de satıcı öder.

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