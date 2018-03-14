Konut kredisi mi kira mı?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda konut kredisiyle ev almak mı yoksa kirada oturmak mı daha mantıklı sorusunun cevabı irdeleniyor...

KONUT KREDİSİYLE EV ALMAK MANTIKLI MI?

Konut kredisiyle ev almak uzun süreçte düşününce en mantıklı seçenek. Son yıllarda konut kredisikullanma oranları arttı ve yıldan yıla da artıyor. Peşinat için nakit parası olan tüketiciler konut kredisine başvuruyorlar. Bu nedenle konut ya da ofis alımlarında konut kredisi avantajlı bir seçenek.

KONUT KREDİSİYLE EV ALMAK MI YOKSA KİRADA OTURMAK MI?

Barınma ihtiyacı ömür boyu devamlılığı olan bir ihtiyaç olduğundan konut kredisiyle ev almak daha mantıklı bir seçenek. Konut kredisiyle ev aldığınız zaman kira öder gibi ödemeler yapıyorsunuz ve bu ödemeler bittiği zaman konut sahibi oluyorsunuz.

Ancak kiracı olduğunuz zaman kira bedeli ödüyorsunuz ve o dönem için üst kullanım hakkı sizin oluyor sadece. Kiracı olduğunuz daireden çıktığınız zaman sadece o dönem için kullanmış, o konut sayesinde barınma ihtiyacınızı karşılamış oluyorsunuz.

Ödediğiniz kira bedeli ise mal sahibine artı olarak kalıyor. O nedenle konut kredisi kullanarak ev almak ve o evi değerlendirmek her zaman için daha mantıklı bir seçenek.

KONUT KREDİSİYLE ALINAN EV NE KADAR SÜREDE KENDİNİ AMORTİ EDER?

Konut kredisiyle alınan evin kendini amorti etme süresi bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterir. Örneğin yeni yapılaşan bölgelerde arz fazladır, fiyatlar daha düşüktür. Kira getirisine göre mülkün değeri ile kira getirisini oranlayarak ne kadar sürede amorti edeceği bulunabilir.

Daha lüks ve oturmuş semtlerde satışa çıkan daha az daire vardır ama getiri olarak da satış fiyatı olarak da daha yüksektir. Bu tip semtlerde amorti süresi daha uzun olabilir. Yeni yapılaşan yerlerde konutun kendini amorti etme süresi daha kısa sürer.

Bu nedenle özellikle büyük şehirlerde yeni gelişmekte olan semtlerden konut kredisi ile oturumluk ya da yatırımlık ev almak, uzun vadede bakıldığında kira öd,emekten daha avantajlı olacaktır.