Konut kredisi ile ev almak mı kirada oturmak mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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19.04.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Konut kredisi ile ev almak mı kirada oturmak mı?

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Konut kredisi ile ev almak mı kirada oturmak mı?

Konut kredisi mi kira mı sorusu akla en çok takılan sorulardan biri. Bir yandan konut kredisi faiz oranalrının yüksek olması öte yandan kiraların yüksek olması ev konusunda tüketicileri ikilimde bırakıyor. Peki hangisi daha mantıklı: Konut kredisi mi kira mı?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda konut kredisiyle ev almak mı yoksa kirada oturmak mı daha mantıklı sorusu yanıtlanıyor...

KONUT KREDİSİYLE EV ALMAK MANTIKLI MI?

Konut kredisiyle ev almak uzun süreli düşünüldğünde en mantıklı seçenek. Son yıllarda konut kredisi kullanma oranları sürekli artıyor. Peşinat için nakit parası olan tüketiciler konut kredisine başvurarak ev sahibi olma yolunu seçiyorlar. Bu nedenle konut ya da ofis alımlarında konut kredisi avantajlı bir seçenek.

KONUT KREDİSİYLE EV ALMAK MI YOKSA KİRADA OTURMAK MI?

Barınma ihtiyacı ömür boyu devamlılığı olan bir ihtiyaç olduğundan konut kredisiyle ev almak daha mantıklı bir seçenek. Konut kredisiyle kira öder gibi ödemeler yapıp vade bitiminde ev sahibi olabilirsiniz. Ancak kiracı olduğunuz zaman kira bedeli ödüyorsunuz ve sadece kirasını ödediğiniz süre için kullanım hakkınız oluyor. Ödediğiniz kira bedeli ise mal sahibine artı olarak kalıyor. Bu şekilde bakıldığında konut kredisi kullanarak ev almak ve o evi değerlendirmek her zaman için daha mantıklı bir seçenek fakat burada dikkat etmeniz gereken bir şey var ki o da aldığınız evin kendini amorti etme süresi...

KONUT KREDİSİYLE ALINAN EV NE KADAR SÜREDE KENDİNİ AMORTİ EDER?

Konut kredisiyle alınan evin kendini amorti etme süresi bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterir. Örneğin yeni yapılaşan bölgelerde arz fazladır, fiyatlar daha düşüktür. Kira getirisine göre mülkün değeri ile kira getirisini oranlayarak ne kadar sürede amorti edeceği bulunabilir. Daha lüks ve oturmuş semtlerde satışa çıkan daha az daire vardır ama getiri olarak da satış fiyatı olarak da daha yüksektir. Bu tip semtlerde amorti süresi daha uzun olabilir. Yeni yapılaşan yerlerde konutun kendini amorti etme süresi daha kısa sürer. Bu nedenle özellikle büyük şehirlerde yeni gelişmekte olan semtlerden konut kredisi ile oturumluk ya da yatırımlık ev almak, uzun vadede bakıldığında kira ödemekten daha avantajlı olacaktır.

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