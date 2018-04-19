Konut kredisi ile ev almak mı kirada oturmak mı?
Konut kredisi mi kira mı sorusu akla en çok takılan sorulardan biri. Bir yandan konut kredisi faiz oranalrının yüksek olması öte yandan kiraların yüksek olması ev konusunda tüketicileri ikilimde bırakıyor. Peki hangisi daha mantıklı: Konut kredisi mi kira mı?
Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda konut kredisiyle ev almak mı yoksa kirada oturmak mı daha mantıklı sorusu yanıtlanıyor...
KONUT KREDİSİYLE EV ALMAK MANTIKLI MI?
Konut kredisiyle ev almak uzun süreli düşünüldğünde en mantıklı seçenek. Son yıllarda konut kredisi kullanma oranları sürekli artıyor. Peşinat için nakit parası olan tüketiciler konut kredisine başvurarak ev sahibi olma yolunu seçiyorlar. Bu nedenle konut ya da ofis alımlarında konut kredisi avantajlı bir seçenek.
KONUT KREDİSİYLE EV ALMAK MI YOKSA KİRADA OTURMAK MI?
Barınma ihtiyacı ömür boyu devamlılığı olan bir ihtiyaç olduğundan konut kredisiyle ev almak daha mantıklı bir seçenek. Konut kredisiyle kira öder gibi ödemeler yapıp vade bitiminde ev sahibi olabilirsiniz. Ancak kiracı olduğunuz zaman kira bedeli ödüyorsunuz ve sadece kirasını ödediğiniz süre için kullanım hakkınız oluyor. Ödediğiniz kira bedeli ise mal sahibine artı olarak kalıyor. Bu şekilde bakıldığında konut kredisi kullanarak ev almak ve o evi değerlendirmek her zaman için daha mantıklı bir seçenek fakat burada dikkat etmeniz gereken bir şey var ki o da aldığınız evin kendini amorti etme süresi...
KONUT KREDİSİYLE ALINAN EV NE KADAR SÜREDE KENDİNİ AMORTİ EDER?
Konut kredisiyle alınan evin kendini amorti etme süresi bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterir. Örneğin yeni yapılaşan bölgelerde arz fazladır, fiyatlar daha düşüktür. Kira getirisine göre mülkün değeri ile kira getirisini oranlayarak ne kadar sürede amorti edeceği bulunabilir. Daha lüks ve oturmuş semtlerde satışa çıkan daha az daire vardır ama getiri olarak da satış fiyatı olarak da daha yüksektir. Bu tip semtlerde amorti süresi daha uzun olabilir. Yeni yapılaşan yerlerde konutun kendini amorti etme süresi daha kısa sürer. Bu nedenle özellikle büyük şehirlerde yeni gelişmekte olan semtlerden konut kredisi ile oturumluk ya da yatırımlık ev almak, uzun vadede bakıldığında kira ödemekten daha avantajlı olacaktır.
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