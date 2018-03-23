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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Kredi
23.03.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

İkinci el taşıt kredisi nasıl alınır?

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İkinci el taşıt kredisi nasıl alınır?

Herkesin sıfır araç hayali olsa da ikinci el araçlara da rağbet çok fazla. Özellikle fiyatların daha uygun olması ve vergi oranının daha düşük olmasından dolayı tercih edilen ikinci el araçlarda taşıt kredisi süreci biraz farklılık gösteriyor.

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda ikinci el taşıt kredisi ile ilgili bilmeniz gerekenler detaylarıyla anlatılıyor.

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NEDİR?

Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı var. Kredi ile ikinci el araç alımlarında aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi bu değere göre verilir.

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİNDE YAŞ SINIRI

Bankaların avantajlı faiz oranları ile sunduğu araba kredisi ürünleri ile ikinci el araba almak istediğinizde aracın belli bir yaş aralığında olması beklenir. Bu yaş aralığı bankadan bankaya değişse de bankalar genellikle sekiz yaşından büyük olan araçlar için kredi vermek istemezler. Banka kredisi ile ikinci el taşıt almayı düşünüyorsanız en fazla sekiz yaşına kadar olan araçlara bakmanızda fayda var.

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİNDE KREDİ KULLANDIRIM ORANI

Bankaların sunduğu taşıt kredilerinde kullandırım oranı söz konusudur. Yani alacağınız aracın satış bedelinin sadece bir kısmını kredi olarak alabilirsiniz. Bu nedenle kredi ile araba satın almak istiyorsanız belli bir miktarda peşinatınız olmalı.

SATIN ALMA SÜRECİ NOTERDE GERÇEKLEŞİYOR!

İkinci el araç alım satım işlemi noterde gerçekleşiyor. Yani beğendiğiniz ikinci el aracı satın almak için, satıcıyla birlikte notere gitmelisiniz. Notere gitmeden önce ise toplamanız gereken bazı belgeler var. Notere gitmeden önce hazır etmeniz gereken belgeleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

- Ruhsat veya tescile ilişkin geçici belge

- Trafik belgesi

- Nüfus cüzdanı

- Ehliyet

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