Ev almak için doğru zaman mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kredi
24.04.2018 - 17:27, Son Güncelleme:

Ev almak için doğru zaman mı?

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Ev almak için doğru zaman mı?

Ev sahibi olmak pek çoğumuzun hayali. Ev satın alma hayallerinizi eyleme dönüştürme aşamasında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Bunlardan biri de zamanlama. Doğru zamanda harekete geçerek daha uygun fiyata ev sahibi olabilirsiniz. Peki ev almak için doğru zaman hangisi?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda ev almak için zamanlama ile ilgili dikkat etmeniz gerekenler anlatılıyor.

Hangi Mevsimi Seçmeli?

Hayatlarımızla ilgili büyük kararlar almaya eğilimli olduğumuz bahar ve yaz ayları ev alma kararlarını da etkiliyor. Tabii bunda kış aylarında taşınmanın zor olmasının da rolü var.  Bu durum satıcılar açısından ideal olsa da alıcı için aynı durum söz konusu değil. Konut alımlarındaki artış nedeni ile bahar ve yaz aylarında konut fiyatlarında artış olabiliyor. Eğer ev sahibi olmak için sonbahar ve kış aylarını beklerseniz daha uyguna ev bulmanız mümkün olabillir.

Konut Kredisi Faiz Oranları

Ev almak için en sık başvurulan yol konut kredisi. Hem ev kirası ödeyip hem de para biriktirmenin oldukça zor olduğu günümüz şartlarında pek çok insan ev kirasının üzerine bir miktar daha para koyarak konut kredisi ile ev sahibi olmayı daha mantıklı buluyor. Siz de pek çok açıdan mantıklı olan bu yöntemle ev almaya karar verdiyseniz faiz oranlarına dikkat etmelisiniz. Bankaların sunduğu faiz oranları piyasanın hareketliliğine bağlı olarak sıklıkla değişim gösterebiliyor. Kredi faiz oranlarının en düşük olduğu zamanda kredi başvurusu yaparak karlı çıkabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ev almaya karar verdikten sonra bir süre faiz oranlarını takip etmek. Faiz oranlarının düştüğünü fark ettiğinizde kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Konut Projeleri

Konut projelerini takip ederek de ucuza ev bulabilmeniz mümkün. Özellikle henüz inşaat aşamasında olan konut projeleri, bitmiş halinden daha uyguna satılabilmekte. Ev almak istediğiniz semtlerdeki konut projelerini takip ederek daha uyguna ev satın alabilirsiniz.

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