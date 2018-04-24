Ev almak için doğru zaman mı?
Ev sahibi olmak pek çoğumuzun hayali. Ev satın alma hayallerinizi eyleme dönüştürme aşamasında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Bunlardan biri de zamanlama. Doğru zamanda harekete geçerek daha uygun fiyata ev sahibi olabilirsiniz. Peki ev almak için doğru zaman hangisi?
Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda ev almak için zamanlama ile ilgili dikkat etmeniz gerekenler anlatılıyor.
Hangi Mevsimi Seçmeli?
Hayatlarımızla ilgili büyük kararlar almaya eğilimli olduğumuz bahar ve yaz ayları ev alma kararlarını da etkiliyor. Tabii bunda kış aylarında taşınmanın zor olmasının da rolü var. Bu durum satıcılar açısından ideal olsa da alıcı için aynı durum söz konusu değil. Konut alımlarındaki artış nedeni ile bahar ve yaz aylarında konut fiyatlarında artış olabiliyor. Eğer ev sahibi olmak için sonbahar ve kış aylarını beklerseniz daha uyguna ev bulmanız mümkün olabillir.
Konut Kredisi Faiz Oranları
Ev almak için en sık başvurulan yol konut kredisi. Hem ev kirası ödeyip hem de para biriktirmenin oldukça zor olduğu günümüz şartlarında pek çok insan ev kirasının üzerine bir miktar daha para koyarak konut kredisi ile ev sahibi olmayı daha mantıklı buluyor. Siz de pek çok açıdan mantıklı olan bu yöntemle ev almaya karar verdiyseniz faiz oranlarına dikkat etmelisiniz. Bankaların sunduğu faiz oranları piyasanın hareketliliğine bağlı olarak sıklıkla değişim gösterebiliyor. Kredi faiz oranlarının en düşük olduğu zamanda kredi başvurusu yaparak karlı çıkabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ev almaya karar verdikten sonra bir süre faiz oranlarını takip etmek. Faiz oranlarının düştüğünü fark ettiğinizde kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.
Konut Projeleri
Konut projelerini takip ederek de ucuza ev bulabilmeniz mümkün. Özellikle henüz inşaat aşamasında olan konut projeleri, bitmiş halinden daha uyguna satılabilmekte. Ev almak istediğiniz semtlerdeki konut projelerini takip ederek daha uyguna ev satın alabilirsiniz.
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