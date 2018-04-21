Çalışmayanlar Kredi Çekebilir Mi?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kredi
21.04.2018 - 16:36, Son Güncelleme:

Çalışmayanlar Kredi Çekebilir Mi?

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Çalışmayanlar Kredi Çekebilir Mi?

Kredi alabilmek için gereken en önemli şartlar arasında belgelenebilir gelir ve sigorta geliyor. Peki ya kişi çalışmıyorsa da ya da çalışıyor ama sigortası yoksa?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazı çalışmayanların kredi alıp alamayacağı ile ilgili detayları anlatıyor...

GELİRİ BELGELEMEK HER DURUMDA ZORUNLU

Kredi başvurusu incelenirken üstünde durulan en önemli kriterlerden biri kişinin gelir durumu. Başvuru yapan kişinin bir gelirinin olması, borcun geri ödeneceği anlamına gelir. Ayrıca, gelirin miktarı çekilebilecek kredi tutarını da etkiler çünkü yasalar gereği aylık taksit ödemelerinin toplam tutarı, belgelenebilir gelirin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde düzenlenir. Bu da alınabilecek tutarı doğrudan etkiler. Kişi çalışmıyorsa bile, mutlaka bir belgeli gelir sahibi olması ve bu belgeyi bankaya iletmesi şart.

GAYRİMENKUL SAHİPLERİ AVANTAJLI

Gayrimenkul sahibi olması da, kişinin çalışmadığı halde kredi başvurusu için olumlu cevap alması anlamına gelebilir zira bu da bir düzenli gelir kaynağı niteliği taşır.Mal beyanı yaparak gayrimenkullerin yanı sıra kendisine ait otomobil ya da herhangi bir taşıt da kredi alma sürecini kolaylaştırabilmektedir.

Mal sahiplerinin bir diğer avantajı ise ipotekli kredi ürünleri. Çalışmıyorsanız ama kredi almak istiyorsanız bankaların sunduğu ipotekli kredi ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Bu kredi ürünlerini kullanabilmek için üstünüze kayıtlı bir gayrimenkulü ipotek ettirmeniz gerekir. Kredi borcu ödendikten sonra ipotek kaldırılır.

KREDİ SİCİLİ TEMİZ BİR KEFİL BULUNABİLİR

Kredi sicili ya da kredi puanı temiz birisi, yukarıdaki şartları belli oranlarda sağlamış birisine kefil olursa, yine bankalardan kredi çekmek kolaylaşabilmektedir. Ayrıca bankanın sadık müşterisi ise, yani belli oranlarda vadeli mevduat hesabı ya da otomatik ödeme talimatı varsa, bankalar tarafından yine kredi için sıcak bakılabilir.

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