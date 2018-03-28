Bu yöntemlerle kredi notunuzu yükseltebilirsiniz!

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi notunun nasıl yükseltileceği ile ilgili detaylar anlatılıyor.

Kredi notu KKB ve TBB kurumları tarafından kayıt altında tutulmaktadır. Kredi notunuz hesaplanırken bankalarla olan tüm geçmişiniz yani ödeme düzeni, borç durumu, kullandığınız krediler, kredi kartınızın limiti gibi durumlar ve risk raporu göz önünde bulundurularak kredi notu belirlenir. Kredi skoru sabit bir puan değildir. Bankalarla olan ilişkinize göre düşebilir ya da yükselebilir. Düşmesi durumunda kredi çekme ihtimaliniz de düşer. Peki düşük kredi notu nasıl yükseltilir?

TÜM BORÇLARINIZI KAPATIN

Öncelikle bilmelisiniz ki kredi notu birdenbire yükselmez. Kredi notunuzu yükseltmek için yapmanız gereken ilk şey, var olan borçlarınızın tümünü ödemek. Ödemekte zorlandığınız ve gecikmeye düşen borçlar kredi notunuz düşmesine neden olur. Kredi borcu ve kredi kartı borcunun yanı sıra fatura borçlarınız da ödemeniz gereken borçlar arasında çünkü yapılan son düzenleme ile fatura borçları ve fatura ödeme alışkanlıkları da kredi notunu etkileyen etmenler arasında.

Kredi notu, gerçekleştirdiğiniz bankacılık işlemlerine göre değişiklik gösteren bir puan türü olduğundan borçlarınızı ödeyip beklemek kredi notunuzu yükseltmeyecektir. Tüm borçlarınızı ödedikten sonra yapacağınız doğru hamleler ile kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.

DÜŞÜK LİMİTLİ BİR KREDİ KARTI ALIN

Tüm borçlarınızı ödedikten sonra yapmanız gereken ikinci hamle düşük limitli bir kredi kartı edinmek ve bu kredi kartına ait borcu her ay düzenli ve tam bir şekilde ödemek. Bu noktada dikkat! Kredi notunuzun yükselmesini istiyorsanız, kredi kartınızın aylık asgari tutarını değil borcun tamamını düzenli bir şekilde ödemeniz gerekir. Borcunuzu hesap kesim tarihinden önce ödemek de kredi notunuzun yükselmesinde olumlu rol oynayacaktır.

DÜŞÜK TUTARLI KREDİ ALIN

Kredi notunuzu yükseltmek için yapabileceğiniz bir diğer hamle düşük miktarlı bir kredi çekmek. Çektiğiniz kredinin borcunu her ay düzenli ödeyerek kredi notunuzun yükselme sürecine olumlu katkı sağlayabilirsiniz.

KREDİ YA DA KREDİ KARTI ALAMIYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Eğer kredi notunuz bankaların size kredi ya da kredi kartı veremeyeceği kadar düşükse bir banka hesabı açtırarak kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Maaşınızı aldığınızda paranızı bu hesaba yatırın ve tüm harcamalarınızı bu hesap üzerinden yapın.

Kira ödemeniz ve otomatik ödeme talimatı verdiğiniz fatura ödemeleriniz de bu hesap üstünden gerçekleşsin. Bu hesap üstünden birkaç ay düzenli ödeme yaptıktan sonra bankanızdan düşük limitli bir kredi kartı talebinde bulunun. Yine bu kartı birkaç ay düzenli bir şekilde kullanıp, her ay düzenli bir şekilde borcunuzun tamamını ödedikten sonra limit yükseltme talebinde bulunun… Uzun bir sürece yayılmış olan bu işlemler kredi notunuzu yükseltecektir.

Kredi notunuzun düşmesine neden olan borç ve ödeme alışkanlıklarını düzelttiğinizin göstergesi olan bu etkili hamlelerle kredi notunuz zaman içinde yükselecektir.