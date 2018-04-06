Acil nakit ihtiyacınızı kredili mevduat çözüyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kredi
06.04.2018 - 18:17, Son Güncelleme:

Acil nakit ihtiyacınızı kredili mevduat çözüyor!

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Acil nakit ihtiyacınızı kredili mevduat çözüyor!

Dönem dönem acil nakit ihtiyaçlarının karşılanmasında bankaların sunduğu hizmetlerden biri de Kredili Mevduat Hesabı… Aslında bir nevi kredi olarak da tanımlanan bu hesap türünde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Faiz oranının bilinmesi gibi…

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredili mevduat hesabı ile ilgili detaylar anlatılıyor.

Bankaların bireysel ya da kurumsal kullanıcılara sunduğu bir tür hesap hizmeti olan kredili mevduat hesapları, “avans hesap, ek hesap, artı para” gibi isimlendirmelerle yapılan bir uygulamadır. Bireysel ya da kurumsal müşterilere, bir genel kredi sözleşmesi çerçevesinde sunulan bu ek hesap hizmeti için müşterinin bir mevduat hesabı olması gerekiyor.

Hesabınızda para olmadığında kredili mevduat hesabınız üzerinden bankanın belirlediği limite kadar para çekebilirsiniz.  Çektiğiniz bu tutar faiziyle geri ödenmek koşuluyla hesabınıza tanımlanır.

KREDİLİ MEVDUAT HESABINA NASIL BAŞVURULUR?

Kredili mevduat hesabına, vadesiz hesap sahibi olduğunuz herhangi bir banka şubesinden başvurabilirsiniz. Ancak bu hesaptan avans çekmeden önce bankanın şartlarını ve çekeceğiniz avansın faiz oranını öğrenmenizde fayda var.

ACİL NAKİT İHTİYACI İÇİN KREDİLİ MEVDUAT MI İHTİYAÇ KREDİSİ Mİ?

Kredili mevduat hesabına, vadesiz hesap sahibi olduğunuz herhangi bir banka şubesinden başvurabilirsiniz. Ancak bu hesaptan avans çekmeden önce bankanın şartlarını ve çekeceğiniz avansın faiz oranını öğrenmelisiniz. Acil nakite ihtiyaç duyduğunuzda kredili mevduatın faiz oranı ile ihtiyaç kredilerinin faiz oranlarını karşılaştırarak hangisinin daha avantajlı olacağı sonucuna kolayca ulaşabilirsiniz.

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