Kredi yapılandırma için kanun çıkıyor! Sınır 50 milyona iniyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKredi yapılandırma için kanun çıkıyor! Sınır 50 milyona iniyor
GeriEkonomi Kredi yapılandırma için kanun çıkıyor! Sınır 50 milyona iniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
28.04.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Kredi yapılandırma için kanun çıkıyor! Sınır 50 milyona iniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kredi yapılandırma için kanun çıkıyor! Sınır 50 milyona iniyor

Bankaların kredi yapılandırmalarına çekidüzen sağlamak için kanun hazırlandı. 50 milyon TL ve üzerindeki borçluların kredisi yapılandırılacak. Bunlar, zimmet kapsamından çıkacak.

Ekonomiye katma değer yaratan ve borç ödeme kabiliyeti olan ancak finansal güçlük yaşayan şirketlere nefes aldıracak yeni bir düzenleme geliyor. Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün haberine göre birden çok bankaya borcu olan şirketlerin kredi yapılandırmalarını bankaların vicdanına bırakmamak için ekonomi yönetimi kanun taslağı hazırladı. "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağı" yasalaşırsa, kredi yapılandırmaları daha etkinleşecek. Bir borçluyla yapılan sözleşmenin alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, alacaklı kuruluşların tamamı tarafından kredinin yapılandırılması zorunlu olacak. Yapılandırmalar toplam riski 50 milyon TL ve üzerindeki borçlulara uygulanacak.

KİMLER YARARLANACAK?

Yapılandırma kapsamına, borcunu makul sürede geri ödeyebilecek şirketler alınacak. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen şirketlere yapılandırma yapılamayacak. Eğer, bir şirketin birden fazla finansal kuruluşa borcu varsa, alacaklı kuruluşların kendi aralarında oluşturduğu 'Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu' devreye girecek. Bu konsorsiyum kararıyla, yeterli bilgi ve deneyime sahip uzman kuruluşlara borçlunun mali durumunun tespiti yaptırılacak. Yapılandırmalarda; kredilerin vadesini uzatmak, yenilemek, ilave kredi vermek, anapara, faiz, temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kâr paylarını indirmek veya bunlardan vazgeçmek, anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye edip, satmak gibi gerekli görülen tedbirler alınacak.

YAPILANDIRMA ZİMMET SAYILMAYACAK

Taslakla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun zimmet maddesinde de değişiklik yapılacak. Bankaların alacağının bir kısmından vazgeçmesi suretiyle kayıttan düşmesi (aktiften silmesi) ve benzeri işlemler yoluyla kredilerin yeniden yapılandırılması zimmet sayılmayacak. Taslakta, "Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırılması, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama, anapara ve sair alacaklardan vazgeçilerek kayıttan düşme yahut benzer işlemlerle kredilerin yeniden yapılandırılması zimmet suçunu oluşturmaz" deniliyor.

ÇERÇEVE ANLAŞMAYA UYULMADI!

Geçen yıl eylül ayında Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması hazırladı. Uygulamadan en az 100 milyon lira borcu olan ve borcunu geri ödeme yeteneği olan şirketlerin faydalanabileceği belirtildi. Amaç, gelir-gider dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan işletmelere destek olmaktı. Bu sayede, borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağı tespit edilen işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin sürdürülerek nakit akımlarının düzenlenmesine yardımcı olunacaktı. Birçok banka bu anlaşmaya imza attı. Ancak iş uygulama aşamasına geldiğinde özellikle yabancı ortaklı bankalar kredi yapılandırmalarında zorluk çıkardı. Bunun üzerine, borç yapılandırması için kanun taslağı hazırlandı.

VERGİ MUAFİYETİ

Yeniden yapılandırmalara vergi istisnası getirilecek. Buna göre, yeniden yapılandırma sözleşmesi kapsamındaki işlemlerde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu ile kaynak kullanımı destekleme fonuna yapılacak vergi ve kesintilere istisna getirilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Arabalarla ilgili 6 şehir efsanesi

Türk ürünleri 120 ülkenin mutfağında

Bakan Albayrak: Milletimize daha iyi hizmet için kenetleneceğiz

Türk zırhlısı özel görevlere hazır