Kredi Vadesi Uzatılabilir Mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKredi Vadesi Uzatılabilir Mi?
GeriEkonomi Kredi Vadesi Uzatılabilir Mi?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
11.07.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Kredi Vadesi Uzatılabilir Mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kredi Vadesi Uzatılabilir Mi?

Her kredinin maksimum vadesi belli olsa da tüketiciler bazen kredi ödeme sürecinde vadeyi uzatmak isteyebiliyor. Peki kredi vadesini uzatmak mümkün mü?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi vadesini nasıl uzatabileceğiniz anlatılıyor...

YAPILANDIRMA

Aldığınız krediyi geri ödeyemiyor ve vadeyi uzatmak istiyorsanız bunun yolu yapılandırmadan geçiyor. Yapılandırma sayesinde kalan borcunuzun vadesini uzatarak aylık taksit tutarının azalmasını sağlayabilir ve borcunuzu daha rahat şekilde ödeyebilirsiniz.

Kredi yapılandırma, mevcut kredinizin kapatalıp güncel yapılandırma faiz oranı üzerinden size yeni kredi verilmesi anlamına gelir. Yapılandırma yöntemi ile kalan kredi borcunuz, kullandığınız kredi türünün maksimum vadesine yeniden bölünür ve böylece aylık taksitlerinizin tutarı düşer. İhtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredi borçlarınız için bankanızla görüşerek yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz.

Yapılandırma ile ilgili unutmamanız gereken nokta ise yapılandırma faiz oranının, bankanın sunduğu güncel faiz oranından daha farklı olduğu. Bankalar yapılandırma işlemi için farklı bir faiz oranı sunar ve borcunuz bu faiz oranı üzerinden hesaplanır.

BORÇ TRANSFERİ

Başvurabileceğiniz yöntemlerden biri de borç transferi. Aslında yapılandırma ile benzer bir yöntem olan borç transferinde borcunuzu başka bankaya taşırsınız. Borcunuzu taşıdığınız banka borçlarınızı kapatmak şartıyla size yeni bir kredi verir. Bu krediyi maksimum vadeden alarak taksitlerinizin tutarını azaltabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Başarı öğrenilir mi? İşte başarıya giden yol için 8 öneri!

Dev şirkette Ronaldo grevi

Brent petrol yüzde 6 değer kaybetti  

Comcast, Sky için teklifini yükseltti  