Kredi Vadesi Uzatılabilir Mi?
Her kredinin maksimum vadesi belli olsa da tüketiciler bazen kredi ödeme sürecinde vadeyi uzatmak isteyebiliyor. Peki kredi vadesini uzatmak mümkün mü?
Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi vadesini nasıl uzatabileceğiniz anlatılıyor...
YAPILANDIRMA
Aldığınız krediyi geri ödeyemiyor ve vadeyi uzatmak istiyorsanız bunun yolu yapılandırmadan geçiyor. Yapılandırma sayesinde kalan borcunuzun vadesini uzatarak aylık taksit tutarının azalmasını sağlayabilir ve borcunuzu daha rahat şekilde ödeyebilirsiniz.
Kredi yapılandırma, mevcut kredinizin kapatalıp güncel yapılandırma faiz oranı üzerinden size yeni kredi verilmesi anlamına gelir. Yapılandırma yöntemi ile kalan kredi borcunuz, kullandığınız kredi türünün maksimum vadesine yeniden bölünür ve böylece aylık taksitlerinizin tutarı düşer. İhtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredi borçlarınız için bankanızla görüşerek yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz.
Yapılandırma ile ilgili unutmamanız gereken nokta ise yapılandırma faiz oranının, bankanın sunduğu güncel faiz oranından daha farklı olduğu. Bankalar yapılandırma işlemi için farklı bir faiz oranı sunar ve borcunuz bu faiz oranı üzerinden hesaplanır.
BORÇ TRANSFERİ
Başvurabileceğiniz yöntemlerden biri de borç transferi. Aslında yapılandırma ile benzer bir yöntem olan borç transferinde borcunuzu başka bankaya taşırsınız. Borcunuzu taşıdığınız banka borçlarınızı kapatmak şartıyla size yeni bir kredi verir. Bu krediyi maksimum vadeden alarak taksitlerinizin tutarını azaltabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle