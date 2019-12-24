Kredi notu nasıl hesaplanır? E devlet kredi puanı sorgulama

Kredi geçmişi yani kredi notu bir bankanın kredi talebine olumlu dönüş yapması için göz önünde bulundurduğu en önemli kriterlerden. Müşterilerin kredi taleplerine göre olumlu ya da olumsuz geri bildirim yapan bankalar, puan aralığını baz alıyor. Kredi puanlarını merak eden vatandaşlar Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu'nu, e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. İşte, kredi notu hesaplama ile ilgili merak edilen bilgiler.

KREDİ NOTU NEDİR?

Kredi notu, en basit tanımıyla sizin kredi geçmişinizdir. Daha önce yaptığınız kredi ve kredi kartı ödemeleri, fatura ödemeleri, kredi ya da kredi kartı borcundan dolayı yaşadığınız yasal takipler belli bir sisteme göre hesaplanarak sizin kredi puanınızı oluşturuyor. Bankaya kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin kredi puanınızı inceliyor ve bu puan bankanın kararını doğrudan etkiliyor.

KREDİ NOTU KAÇ OLMALI?

Kredi puanı 0 ile 1900 arasında değişen bir değer. Kredi notunuzun yüksek olması kredi alma ihtimalinizi de arttırır. Kredi notunun 0 olması ise bankalar için belirsizlik anlamına gelir. Böyle bir durumda banka sizinle ilgili herhangi bir fikir edinemez, bunun için kredi alamazsınız.

Kredi ya da kredi kartı vermek için bankanın belirlediği alt sınır bankadan bankaya, almak istediğiniz tutara ve gelir durumunuza göre değişse bile Findeks kredi notu aralıklarının anlamı şöyle:

Kredi Notu

Risk Grubu

0 - 699

En riskli

700 - 1099

Orta riskli

1100 - 1499

Az riskli

1500 - 1699

İyi

1700 - 1900

Çok İyi

Kredi skoru 1500 ile 1900 arasında olanlar kolaylıkla kredi alabilir. KKB puanı 0 ile 1099 arasında olanların kredi alma ihtimali ise neredeyse yoktur ancak yine de bu durum tamamen bankanın inisiyatifinde. Bankaların en tereddütte kaldığı grup az riskli gruptur yani 1100-1499 arası. Kredi notu sizin ödeme düzeniniz ile ilgili detaylı bilgiler içerdiği için banka az riskli grupa dahil bireylerin başvurusunu incelerken kararsız kalabiliyor.

Kredi notunuz kaç olursa olsun unutmayın ki kredi notunuz en yüksek seviyede bile olsa banka kredi vermeyebilir. Kredi vermek tamamen bankanın inisiyatifindedir ve kredi notunuzun dışında gelir durumunuz ile sigortalılık süreniz de banka tarafından incelenerek değerlendirmeye dahil edilir.

KREDİ PUANI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Vatandaşlar internet üzerinden ücret ödemeden banka ve finansal kuruluşlardan kullandığı bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı limitlerini, vadelerine göre borç bilgilerini ve ödenmemiş olan faiz, komisyon bilgilerini görebilecek.Kredi notu sorgulaması yapmak için e devlete giriş yapmanız gerekiyor.

E DEVLET KREDİ RİSK MERKEZİ RAPORU SORGULAMA