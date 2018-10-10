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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
10.10.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

Kredi notu kaç olmalı?

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Kredi notu kaç olmalı?

Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en temel yollarından biri bankaların tüketicileri sunduğu kredi imkanları. Ancak bankalar her kredi başvurusuna olumlu dönüş yapmıyor. Kredi başvurusu yapan tüketicilerden istediği bazı kriterler var. Bu kriterlerin en başında da kredi notu geliyor…

Peki temel olarak nedir kredi notu? Bir bankanın kredi talebine olumlu dönüş yapması için kredi notunun hangi seviyede olması lazım? Bankalar hangi kredi notu aralığında bulunanların kredi başvurusuna olumlu dönüş yapıyor?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi notu ile ilgili detaylar anlatılıyor...

KREDİ NOTU NEDİR?

Kredi notu, en basit tanımıyla sizin kredi geçmişinizdir. Daha önce yaptığınız kredi ve kredi kartı ödemeleri, fatura ödemeleri, kredi ya da kredi kartı borcundan dolayı yaşadığınız yasal takipler belli bir sisteme göre hesaplanarak sizin kredi puanınızı oluşturuyor. Bankaya kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin kredi puanınızı inceliyor ve bu puan bankanın kararını doğrudan etkiliyor.

KREDİ NOTU KAÇ OLMALI?

Kredi puanı 0 ile 1900 arasında değişen bir değer. Kredi notunuzun yüksek olması kredi alma ihtimalinizi de arttırır. Kredi notunun 0 olması ise bankalar için belirsizlik anlamına gelir. Böyle bir durumda banka sizinle ilgili herhangi bir fikir edinemez, bunun için kredi alamazsınız.

Kredi ya da kredi kartı vermek için bankanın belirlediği alt sınır bankadan bankaya, almak istediğiniz tutara ve gelir durumunuza göre değişse bile Findeks kredi notu aralıklarının anlamı şöyle:

Kredi Notu

Risk Grubu

0 - 699

En riskli

700 - 1099

Orta riskli

1100 - 1499

Az riskli

1500 - 1699

İyi

1700 - 1900

Çok İyi

 

Kredi skoru 1500 ile 1900 arasında olanlar kolaylıkla kredi alabilir. KKB puanı 0 ile 1099 arasında olanların kredi alma ihtimali ise neredeyse yoktur ancak yine de bu durum tamamen bankanın inisiyatifinde. Bankaların en tereddütte kaldığı grup az riskli gruptur yani 1100-1499 arası. Kredi notu sizin ödeme düzeniniz ile ilgili detaylı bilgiler içerdiği için banka az riskli grupa dahil bireylerin başvurusunu incelerken kararsız kalabiliyor.

Kredi notunuz kaç olursa olsun unutmayın ki kredi notunuz en yüksek seviyede bile olsa banka kredi vermeyebilir. Kredi vermek tamamen bankanın inisiyatifindedir ve kredi notunuzun dışında gelir durumunuz ile sigortalılık süreniz de banka tarafından incelenerek değerlendirmeye dahil edilir.

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