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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.07.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Kredi kartıyla MTV ödeme nasıl yapılır? MTV borç sorgulama ekranı

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Kredi kartıyla MTV ödeme nasıl yapılır? MTV borç sorgulama ekranı

Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) ödemeleri son günlere girildi. İnternet Vergi Dairesi üzerinden Motorlu Taşıt Vergisini ödeyebilen araç sahipleri, dilerlerse anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden de ödemelerini gerçekleştirebilecek. Peki, kredi kartıyla MTV ödeme işlemi nasıl yapılacak? İşte, MTV ödeme işlemi hakkında merak edilen bazı detaylar

MTV 2. taksit ödeme işlemi hakkında bilgi edinmek isteyen araç sahipleri, kurumun resmi internet sitesi üzerinden işlem detaylarını sorgulamaya başladı. Peki, kredi kartıyla MTV ödeme işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR MTV ÖDEMESİ YAPILACAK?

Motor hacmi, araç yaşı ve taşıt değerine göre değişiklik gösteren MTV tutarları, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre en düşük vergi tutarı, 1300 cm ve aşağı motor silindir hacmine sahip olan ve değeri 46 bin 300 TL'yi aşmayan 16 yaş ve yukarı araçlar için 90 TL olarak geçerli olacak.

İşte, aracınıza ödeyeceğiniz MTV oranları;

 

Kredi kartıyla MTV ödeme nasıl yapılır MTV borç sorgulama ekranı

KREDİ KARTIYLA MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. 

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

ÖDEME İÇİN TIKLAYINIZ

MTV HESAPLAMA İŞLEMİ

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861

4-6 Yaş (TL): 600

7-11 Yaş (TL): 336

12-15 Yaş (TL): 255

16 ve üzeri yaş (TL) : 90

Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc

1-3 Yaş (TL): 1500

4-6 Yaş (TL): 1124

7-11 Yaş (TL): 653

12-15 Yaş (TL): 461

16 ve üzeri yaş (TL) : 177

Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647

4-6 Yaş (TL): 2069

7-11 Yaş (TL): 1218

12-15 Yaş (TL): 743

16 ve üzeri yaş (TL) : 289

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

MTV HESAPLAMA EKRANI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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