Kredi kartıyla MTV ödeme nasıl yapılır? MTV borç sorgulama ekranı
Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) ödemeleri son günlere girildi. İnternet Vergi Dairesi üzerinden Motorlu Taşıt Vergisini ödeyebilen araç sahipleri, dilerlerse anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden de ödemelerini gerçekleştirebilecek. Peki, kredi kartıyla MTV ödeme işlemi nasıl yapılacak? İşte, MTV ödeme işlemi hakkında merak edilen bazı detaylar
MTV 2. taksit ödeme işlemi hakkında bilgi edinmek isteyen araç sahipleri, kurumun resmi internet sitesi üzerinden işlem detaylarını sorgulamaya başladı. Peki, kredi kartıyla MTV ödeme işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR MTV ÖDEMESİ YAPILACAK?
Motor hacmi, araç yaşı ve taşıt değerine göre değişiklik gösteren MTV tutarları, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre en düşük vergi tutarı, 1300 cm ve aşağı motor silindir hacmine sahip olan ve değeri 46 bin 300 TL'yi aşmayan 16 yaş ve yukarı araçlar için 90 TL olarak geçerli olacak.
İşte, aracınıza ödeyeceğiniz MTV oranları;
KREDİ KARTIYLA MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?
MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.
MTV HESAPLAMA İŞLEMİ
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı
1-3 Yaş (TL): 861
4-6 Yaş (TL): 600
7-11 Yaş (TL): 336
12-15 Yaş (TL): 255
16 ve üzeri yaş (TL) : 90
Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc
1-3 Yaş (TL): 1500
4-6 Yaş (TL): 1124
7-11 Yaş (TL): 653
12-15 Yaş (TL): 461
16 ve üzeri yaş (TL) : 177
Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc
1-3 Yaş (TL): 2647
4-6 Yaş (TL): 2069
7-11 Yaş (TL): 1218
12-15 Yaş (TL): 743
16 ve üzeri yaş (TL) : 289
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc
1-3 Yaş (TL): 4170
4-6 Yaş (TL): 3212
7-11 Yaş (TL): 1888
12-15 Yaş (TL): 1124
16 ve üzeri yaş (TL) : 444
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc
1-3 Yaş (TL): 4170
4-6 Yaş (TL): 3212
7-11 Yaş (TL): 1888
12-15 Yaş (TL): 1124
16 ve üzeri yaş (TL) : 444
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