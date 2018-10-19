Kredi kartı kullanırken bunlara dikkat!

Kredi kartı kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler ve yapılmaması gerekenler dikkate alınarak bilinçli bir tüketici halinde kullanım gerçekleştirilirse hem maddi hem de yasal olarak hiçbir sorun çıkmayacaktır.

Hangikredi.com, alışveriş alışkanlıklarına en uygun kredi kartı seçeneğini arayanlar için kredi kartı karşılaştırma aracı sunmasının yanı sıra kredi kartı kullanıcılarına lazım olabilecek önemli bilgileri de paylaşıyor...

ÖDEYEBİLECEĞİNİZ KADAR HARCAYIN

Elbette en önemli ve birincil konu, kredi kartı borcu. Kredi kartı ödemelerinizi zamanında yapmamanız hem kısa vadede sizin için ekstra faizlerin uygulanacağı anlamına gelir, hem de uzun vadede kredi notunuzu etkileyeceği için ekonomik anlamda kötü bir sicil oluşturmanıza neden olur. Unutmayın ki kredi kartı limiti size hediye edilmiş bir nakit para değil, yine sizin cebinizden çıkacak olan bir para demektir. Bu yüzden de borcunuzu zamanında ödeyin, ödeyemeyeceğiniz borç için kredi kartı kullanmayın.

SÜREKLİ ASGARİ TUTARI ÖDEME HATASINA DÜŞMEYİN

Önemli bir nokta da kredi kartı asgari tutarını ödeme konusu. Yaygın yanlış kanı; kredi kartının asgarisini ödediğiniz sürece her şeyin yolunda gideceği yönünde fakat unutmayın ki asgari tutarı ödedikçe çok daha fazla kredi kartı faizleri ile uğraşır ve borcunuzun giderek artmasına neden olursunuz.

SÖZLEŞMEYİ İYİCE OKUYUN

Kkredi kartı başvurusu kabul edildikten sonra yapılan sözleşme, çoğunlukla bir çırpıda, bir sürü sayfaya imza atılarak geçiştirilir. Fakat o kağıtlarda ileride size ciddi sorunlar yaratabilecek maddeler yer alabilir. Banka görevlileri size ne söylerse söylesin, sözleşme maddelerini mutlaka okuyun. Size vadedilen özellikler ve özellikle belirttiğiniz uygulamalar haricinde kalan ne varsa, hepsine karşı çıkın ve sözleşmedeki sorunlu maddeler için görüşün. Eğer değiştirilemeyecek ve yasal anlamda sorunsuz maddeler söz konusuysa size daha uygun bir başka kredi kartı için başvuru yapın.

NAKİT AVANS BAŞVURUSU

Nakit avans çekmek, nakite sıkıştığınızda çok kolay bir çözümmüş gibi gelebilir. Ancak faiz oranı yüksek olduğundan her zaman avantajlı bir yöntem olmayabiliyor. Eğer borç tutarınız yüksekse ve çekeceğiniz nakit avansın yerini kısa zamanda dolduramayacaksanız, bu yola hiç girmemenizi öneririz. Eğer orta veya uzun vadeli, söz gelimi 2 ay ve üzeri zamanda ödeyebilecek durumdaysanız doğrudan ihtiyaç kredisi kullanmak ya da taksitli nakit avans çekmek çok daha avantajlı olacaktır. Eğer nakit ihtiyacınız daha kısa vadeli ise, yani 1 veya 1 buçuk ay içerisinde ödeyebileceksiniz, o zaman nakit avans çekebilirsiniz.

KREDİ KARTI KAMPANYALARI VE PARA HEDİYELERİ

Elbette her alanda olduğu gibi kredi kartı kampanyaları da kulağa hoş gelir. Doğru kampanyalar bulunduğunda oldukça avantajlı olsa da bu kampanyaların şartlarına dikkat etmekte fayda var. Mesela bir kampanyadan faydalanmak için belirli bir tutarın üzerinde harcama yapmak ya da bir banka ürününü kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden de sırf kampanyalar ve puan bazındaki para hediyeleri için kredi kartı kullanırken dikkatli olun.