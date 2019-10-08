Kredi kartı kullanımı kontrollü artıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKredi kartı kullanımı kontrollü artıyor
GeriEkonomi Kredi kartı kullanımı kontrollü artıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Mahmut Can Emir Robert Badendieck / İstanbul, (DHA)
08.10.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Kredi kartı kullanımı kontrollü artıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kredi kartı kullanımı kontrollü artıyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, internetten alışverişler artarken, kredi kartı kullanımlarının daha kontrollü arttığını ve bunun bilinçli kart kullanımının arttığını gösterdiğini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de banka ve kredi kartı kullanımının arttığını ifade eden Canko, Özellikle son beş senede yüzde 15'lik bir büyüme görüyoruz. Bu sene de o anlamda bir hız kesme yok, gayet iyi gidiyor. Dikkat çekici birkaç trend var, internetten yapılan alışverişler daha hızlı artıyor, yüzde 30 35 aralığında, Banka kartı kullanımımız daha çok artıyor, buna mukabil kredi kartı kullanımlarımız daha kontrollü daha yavaş artıyor. Bütün bunlar aslında bilinçli kart kullanımı ve ödemeler konusunda bize mesajlar veriyor dedi.

Canko internetten alışverişlerin artması ile sanal kart kullanımının arttığını ancak farklı alternatiflerin de bulunduğuna işaret etti ve ekledi, Dijital cüzdanların kullanımı, kart saklama hizmetlerinin kullanımı artıyor. Dolayısıyla hepimiz bir yandan internette alışverişe geçiyoruz ama bir yandan da alışverişlerimizi ya da ödemelerimizi yapmak için de önlem alıyoruz.

Blokzincir teknolojileri tüm dünyada erken bir aşamada olduğunu söyleyen Canko, Türkiye’de bunu erken yakalamış durumdayız, bu sevindirici. Hem akademisyenlerimiz hem girişimcilerimiz, hem yatırımcılarımız bu anlamda yeterince istekli. Dolayısıyla ben 2020'den itibaren daha somut adımların hayatımıza gireceği, yeni teknolojiler olacağını ve güven makinesi olarak blokzincirinin hayatımıza değer katacağını 2020'de göreceğiz diye düşünüyorum dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika... Yurt dışı çıkış harç pulu alımında yeni dönem
Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den bir yer ilk 10'da
THY ve İşkur’dan kadın istihdamı için dev işbirliği
New York’a TAV’dan iki özel yolcu salonu