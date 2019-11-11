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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
11.11.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bu yöntemle dolandırıyorlar

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Bu yöntemle dolandırıyorlar

'Kredi kartı yıllık aidatı' başlığı altında yeni bir dolandırıcı şebekesinin ortaya çıktığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, "tüketicilerin bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmasını" istedi.

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, son günlerde ulusal haber kanallarının isimleri kullanılarak, "kredi kartı yıllık aidatları geri alınıyor" gibi sosyal medyada sıkça rastlanan reklamlar yayınlandığını belirterek, “Dolandırıcıların yeni bir oyunu olan bu tuzakla pek çok tüketici kandırılabiliyor. Reklamı yapılan linke tıklandığında telefon faturasına ücret yansıyabiliyor ve kredi kartı bilgileri istenilerek tüm bilgiler ele geçirilebiliyor. Sosyal medyada reklamı yapılan bu tür paylaşım veya mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi ve dönüş yapılmaması gerekiyor. Tüketiciler, herhangi bir hak arama noktasında ücretsiz olarak Tüketici Hakem Heyetleri'nde çalışan yetkililerden veya tüketici örgütlerinden her konuda bilgi ve destek alabilirler” dedi.

Dolandırıcıların ağına düşen vatandaşın kaptırdığı ücreti geri almasının zor olduğunu anlatan Nihat Altay, “Çünkü bu tür vakalara Tüketici Hakem Heyetleri'nin yapacağı bir şey yoktur. Sadece savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekiyor. Dolandırıcı, yakalansa dahi kaptırılan ücretin geri alınması yine çok zor ihtimaldir.

Kredi kartı yıllık aidatını hiç bir aracı kurum veya vekalet verilmeyen avukat geri alamaz. Kredi kartı ekstrelerine yansıyan yıllık aidatların iade edilmesi için ya bankanın müşteri hizmetlerini arayarak görüşme yapılması ya da Tüketici Hakem Heyetleri'ne müracaat edilmesi gerekiyor. Ancak 01.05.2014'te çıkan yasa ile bankalar, kredi kartı kullanımından dolayı yıllık 150 TL' ye varan bir ücret kesilebiliyor. Bu nedenle Tüketici Hakem Heyetleri'ne müracat edilirse karar tüketici aleyhine çıkacaktır.

Tüketicilerin müşteri hizmetlerini aradığında ise bankaların pek çoğunun bu kesintileri iptal etmediğini görüyoruz. Ancak kredi kartı yıllık aidat ücreti ödenmek istenmiyorsa, bankalardan aidatsız kart talep ederek seçimlilik hakkı kullanılabiliyor. "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 31/3 maddesinde, kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmak zorundadır" maddesiyle tüketiciler, hesaplarının bulunduğu bankanın şubelerine giderek, aidatsız kart taleplerini yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor. Banka tüketiciye aidatsız kart vermeyerek kart aidatını talep etmeye devam ediyorsa, aidatsız kart talep tarihinden itibaren hesap özetine yansıyan aidat tutarının iptali için Tüketici Hakem Heyetleri'ne müracaat edilebilir.” şeklinde konuştu.

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