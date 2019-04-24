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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.04.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Kredi kartı kullananlar buna dikkat!

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Kredi kartı kullananlar buna dikkat!

Türkiye genelinde kredi kartı dolandırıcılığına maruz kalıp dava açan kişi sayısı son beş yılda 500 bini geçti. Kredi kartı dolandırıcılığına maruz kalmamak için bunlara dikkat etmek gerekiyor.

Yılda ortalama 100 bin kişi banka ya da kredi kartı yüzünden mağdur oluyor. Bu kişilerin büyük kısmı 60 yaşın üzerinde. Avukat Baran Usanmaz sadece İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerine günde ortalama 60 kişinin bu konuda şikayetçi olduğunu söyledi.

YAPTIRIM KISITLI

Posta'nın haberine göre Baran Usanmaz, “Suçun nitelikli yani şebeke halinde yapılması durumunda bile cezanın üst sınırı 7 yıl. Tekil yapılması durumunda ise 1 ile 5 yıl arasında hapis cezası uygun görülüyor. Bir çoğu para cezasına çarptırılan zanlıların büyük bir kısmı ise tutuksuz yargılanıyor. Bu da suça kapı aralıyor. Dolandırıcılık halinin önlenmesi adına izlenebilecek en etkili yol, kart sahibinin yaptığı harcamalara ilişkin bilgileri sürekli internet bankacılığı üzerinden kontrol etmesidir” dedi.

NE YAPMALI?

- Kayıp ya da çalıntı halinde ilgili banka aranıp kart kullanıma kapatılmalı.

- Şüpheli ya da hileli bir işlem görüldüğünde banka gerekli soruşmayı yaptırmak için uyarılmalı.

- Aynı şikayetler yine ikamet ettiğiniz yerdeki savcılığa da yapılmalı.

- Eğer yurt dışından kart dolandırıcılığı mağduru iseniz kartınızın ait olduğu bankaya yazılı olarak itirazda bulunmalısınız.

- En fazla dolandırıcılık mail yoluyla yapılıyor. Kişisel bilgilerinizi talep eden hiçbir e-postayı açmayın.

BU YÖNTEMLERE DİKKAT!

Çalıntı kartların kullanımı: Dolandırıcılar, kimlik ve imza kontrolü yapılmadan harcamaya izin verilen veya görmezden gelinen iş yerlerindeki alışverişlerde, başka kişilere ait kayıp ya da çalıntı kartları kullanıyor. Bunu engellemek için kredi kartı kaybolan kişinin en kısa sürede bankasına bildirim yapması ve kaybolan ya da çalınan kredi kartını derhal işleme kapatması gerekiyor.

Müşteriye gönderilen, ancak alınmayan kartlar: Müşteriye, posta ya da kargo yoluyla ulaştırılması sırasında pek çok kart çalınıyor. Bu durumda kartı teslim almadığınız için sizin bir sorumluluğunuz yok, bankanın sorumluluğu vardır.

Sahte kartlar: Sahte parada olduğu gibi, sahte kredi kartı da basılabiliyor. Dolandırıcılık hali ise, söz konusu sahte kartın arkasında bulunan manyetik şeride, ‘kodlayıcı’ adı verilen bir cihazla gerçek kredi kartı bilgilerinin kodlanması suretiyle gerçekleştiriyor.

Kart kopyalama: Bir işyerinden alışveriş yapan müşterilerin kartları, müşteri görmeden ‘kodlayıcı’ cihazından geçirilip, bilgiler kopyalanıyor. Sonra bu bilgiler, üretilen sahte bir kartın şeridine aktarılıyor.

ATM kopyalama: Dolandırıcı, bankaya gelen müşteriden önce ATM’nin kart giriş haznesine, genellikle bu hazneyi taklit eden bir ‘kodlayıcı’ yerleştiriyor. Sonra gelen müşteri, kartını ATM cihazında kullandığında dolandırıcı, söz konusu kartın bilgilerini kopyalamış oluyor.

İnternetten alışveriş: Dolandırıcı, internetteki alışveriş siteleri içerisindeki sunucularda saklanarak siber saldırı düzenliyor. Burada şirket ve kişilerin güvenlik şifrelerini aşıp, kart numaraları ve özlük bilgilerini çalıyor ve bu bilgilerle kendisi alışveriş yapıyor.

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