Kredi kartı kampanyalarında en avantajlısı hangisi?
Kredi kartı alışverişlerde en sık kullandığımız araç. Bankaların sunduğu onlarca kredi kartı arasından en doğru kredi kartını seçerek alışverişlerinizi daha avantajlı hale getirebilir, kazançlı çıkabilirsiniz. Peki en avantajlı kredi kartı hangisi, nasıl bulurum?
Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda en avantajlı kredi kartının nasıl bulunabileceği anlatılıyor.
Tüm bankalar tarafından sunulan farklı özelliklere sahip onlarca farklı kredi kartı seçeneği var. Bu kartlar arasından sizin kullanım alışkanlıklarınıza uyan size en çok avantaj sağlayacak kredi kartını bulabilmek için kartların özelliklerini karşılaştırmanız gerekiyor. Maaş bankanızın gönderdiği kredi kartını kullanmak bir seçenek olsa da diğer kredi kartlarını da incelemekte fayda var.
KAMPANYA SIKLIĞI, PUAN...
En avantajlı kredi kartını ararken özellikle üzerinde durmanız gereken iki nokta var: Kampanya sıklığı ve puan. Bankanın, kullanacağınız kredi kartına yönelik düzenleyeceği kampanyaların sıklığı sizin indirim, ekstra taksit ve puan biriktirme gibi olanaklardan daha sık yararlanmanızı sağlar. Bu da tam olarak kredi kartınızı avantajlı hale getiren nokta...
PEKİ HANGİ KREDİ KARTINI SEÇEBİLİRİZ?
Kredi kartı karşılaştırması yapabilmek için Hangikredi.com’un kredi kartı sorgulama aracını kullanabilir, kartları tek ekran üzerinde zahmetsizce karşılaştırabilirsiniz. Son zamanlarda kampanya sıklığı ve puan biriktirme avantajlıyla öne çıkan kartlardan bazılarını ise aşağıda sizin için sıraladık...
CEPTETEB
CEPTETEB kredi kartı sık sık düzenlediği avantajlı kredi kartı kampanyaları ile öne çıkanlardan. Çeşitli noktalarda kullanabileceğiniz indirim olanaklarının yanı sıra CEPTETEB şu sıra kredi kartıyla yapılacak ilk harcamaya 50 TL Bonus, arkasından yapılacak harcama sözüne de 150 TL Bonus vererek toplamda 200 TL değerinde Bonus kazanmanızı sağlıyor.
DENİZBANK
DenizBank’ın sunduğu Deniz Bonus kredi kartı da bol bol Bonus kazanabileceğiniz bir kredi kartı. Çeşitli marka ve noktalarda kullanabileceğiniz indirimlerin ve Bonus kazanma fırsatının yanı sıra 12 ay boyunca düzenli harcama sözü vererek 300 TL değerinde Bonus kazanabilirsiniz.
YAPI KREDİ BANKASI
Yapı Kredi Bankası’nın sunduğu Worldcard kültür sanat etkinlikleri ve alışverişlerinizde kullanabileceğiniz pek çok farklı kampanya seçeneği sunuyor. Worldcard’ın sunduğu kampanyalar sayesinde indirim olanağı elde edebileceğiniz gibi Worldpuan da kazanabilirsiniz. Yakın zamanda yurt dışına çıkmayı planlıyorsanız Worldcard’ınızla yurt dışında yapacağınız alışverişlerden 75 TL değerinde Worldpuan kazanabilirsiniz.
AKBANK
Akbank Axess kredi kartı ile pek çok farklı markadan yapacağınız alışverişlerde kullanabileceğiniz indirim ve chip-para kazanma şansı elde edebilirsiniz. Ayrıca anlaşmalı akaryakıt noktalarından yapacağınız akaryakıt alışverişlerinden 40 TL’ye varan chip-para kazanabilirsiniz.
GARANTİ BANKASI
Garanti Bonus kredi kartı da kampanya yaygınlığı ve sıklığı ile öne çıkan kredi kartlarından. Pek çok marka ve noktada geçerli olan indirim ve Bonus kazanma fırsatının yanı sıra şu an en öne çıkan kampanya okul alışverişlerinden kazanabileceğiniz 50 TL Bonus!
Kredi kartı detaylarını ve kampanyalarını incelemek için Hangikredi.com’u ziyaret edebilir, hemen kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz.
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