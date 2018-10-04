Kredi kartı kampanyalarında en avantajlısı hangisi?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
04.10.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Kredi kartı kampanyalarında en avantajlısı hangisi?

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Kredi kartı kampanyalarında en avantajlısı hangisi?

Kredi kartı alışverişlerde en sık kullandığımız araç. Bankaların sunduğu onlarca kredi kartı arasından en doğru kredi kartını seçerek alışverişlerinizi daha avantajlı hale getirebilir, kazançlı çıkabilirsiniz. Peki en avantajlı kredi kartı hangisi, nasıl bulurum?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda en avantajlı kredi kartının nasıl bulunabileceği anlatılıyor.

Tüm bankalar tarafından sunulan farklı özelliklere sahip onlarca farklı kredi kartı seçeneği var. Bu kartlar arasından sizin kullanım alışkanlıklarınıza uyan size en çok avantaj sağlayacak kredi kartını bulabilmek için kartların özelliklerini karşılaştırmanız gerekiyor. Maaş bankanızın gönderdiği kredi kartını kullanmak bir seçenek olsa da diğer kredi kartlarını da incelemekte fayda var.

KAMPANYA SIKLIĞI, PUAN...

En avantajlı kredi kartını ararken özellikle üzerinde durmanız gereken iki nokta var: Kampanya sıklığı ve puan. Bankanın, kullanacağınız kredi kartına yönelik düzenleyeceği kampanyaların sıklığı sizin indirim, ekstra taksit ve puan biriktirme gibi olanaklardan daha sık yararlanmanızı sağlar. Bu da tam olarak kredi kartınızı avantajlı hale getiren nokta...

PEKİ HANGİ KREDİ KARTINI SEÇEBİLİRİZ?

Kredi kartı karşılaştırması yapabilmek için Hangikredi.com’un kredi kartı sorgulama aracını kullanabilir, kartları tek ekran üzerinde zahmetsizce karşılaştırabilirsiniz. Son zamanlarda kampanya sıklığı ve puan biriktirme avantajlıyla öne çıkan kartlardan bazılarını ise aşağıda sizin için sıraladık...

CEPTETEB

CEPTETEB kredi kartı sık sık düzenlediği avantajlı kredi kartı kampanyaları ile öne çıkanlardan. Çeşitli noktalarda kullanabileceğiniz indirim olanaklarının yanı sıra CEPTETEB  şu sıra kredi kartıyla yapılacak ilk harcamaya 50 TL Bonus, arkasından yapılacak harcama sözüne de 150 TL  Bonus vererek toplamda 200 TL değerinde Bonus kazanmanızı sağlıyor.

DENİZBANK

DenizBank’ın sunduğu Deniz Bonus kredi kartı da bol bol Bonus kazanabileceğiniz bir kredi kartı. Çeşitli marka ve noktalarda kullanabileceğiniz indirimlerin ve Bonus kazanma fırsatının yanı sıra 12 ay boyunca düzenli harcama sözü vererek 300 TL değerinde Bonus kazanabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası’nın sunduğu Worldcard kültür sanat etkinlikleri ve alışverişlerinizde kullanabileceğiniz pek çok farklı kampanya seçeneği sunuyor. Worldcard’ın sunduğu kampanyalar sayesinde indirim olanağı elde edebileceğiniz gibi Worldpuan da kazanabilirsiniz. Yakın zamanda yurt dışına çıkmayı planlıyorsanız Worldcard’ınızla yurt dışında yapacağınız alışverişlerden 75 TL değerinde Worldpuan kazanabilirsiniz.

AKBANK

Akbank Axess kredi kartı ile pek çok farklı markadan yapacağınız alışverişlerde kullanabileceğiniz indirim ve chip-para kazanma şansı elde edebilirsiniz. Ayrıca anlaşmalı akaryakıt noktalarından yapacağınız akaryakıt alışverişlerinden 40 TL’ye varan chip-para kazanabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bonus kredi kartı da kampanya yaygınlığı ve sıklığı ile öne çıkan kredi kartlarından. Pek çok marka ve noktada geçerli olan indirim ve Bonus kazanma fırsatının yanı sıra şu an en öne çıkan kampanya okul alışverişlerinden kazanabileceğiniz 50 TL Bonus!

Kredi kartı detaylarını ve kampanyalarını incelemek için Hangikredi.com’u ziyaret edebilir, hemen kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz.

 

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