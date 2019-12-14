Kredi kartı hırsızlığı inceleme altında

Burada kredi kartı bilgilerinin tamamı olmaksızın Bank Identification Code, yani banka kodu denilen ilk 6 haneli kod ile kişi isimlerinin yer aldığını gördüklerini belirten Sayan, bunun birçok doğrulama sisteminde bulunduğunu, incelemelerin sürdüğünü söyledi. Bankalarla iletişime geçildiğini ifade eden Sayan, “Arkadaşlarımız titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Bütün alışveriş sitelerinde kullanıcıların güvenlik önlemi almasını önemsiyoruz. Alışverişlerde sanal kart kullanımını ve bunun limitini kendinizin belirlemesini şiddetle tavsiye ediyoruz” dedi.Fatih Sayan, gündemde olan kredi kartları bilgilerinin çalınması iddiaları ile ilgili Twitter’dan bazı tavsiyelerde bulundu. Sayan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bu iddialar bir kez daha gösterdi ki; sanal dünyada her türlü kişisel verimizi ya da kredi kartı bilgilerimizi paylaşırken çok dikkatli olmalıyız. İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Şahsi olmayan ya da virüs koruması olmayan bilgisayarlarda hiçbir şifreli işlemi yapmayın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikasına sahip olmasına dikkat edin. Hiçbir dijital platforma kredi kartı bilgilerinizi saklamak üzere izin vermeyin. Alışveriş yapacağınız sitenin ismine dikkatli bakın. Sahte siteler çoğu zaman tek bir harf değiştirerek ya da ekleyerek, gerçek siteyi klonlayarak hazırlanır. Ödemenizi yaparken 3D Secure yani SMS onay kodu ile alışverişinizi tamamlayın.”

Bankalararası Kart Merkezi, 400 binden fazla Türk’ün kredi ve banka kartı bilgilerinin çalındığı iddialarıyla ilgili, “Türkiye’de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberler, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edilmektedir” açıklamasında bulundu.

Bilgisayar Mühendisleri Odası da bir açıklama yaparak, Group-IB adlı bir güvenlik şirketinin 11 Aralık 2019’da 10 büyük Türkiye bankasına ait 463 bin 378 kredi kartı bilgisinin satışa çıkarıldığı bilgisini paylaştığına dikkat çekti. Oda, 28 Ekim ile 27 Kasım 2019 tarihleri arasında dört bölüm halinde bir ile üç dolar arasında tutarlarla satışa çıkarılan verinin içinde kredi kartı bilgilerinin yanı sıra e-posta, telefon gibi kişisel bilgilerin de yer aldığını belirtti.