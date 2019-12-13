Kredi kartı faizlerinin düşürülmesi isteniyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada TCMB Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirmesini değerlendirdi.



BMD Başkanı Öncel, kararı çok olumlu karşıladıklarını ve buna paralel olarak perakende sektörünün kredi kartı erken ödeme faiz oranının üst sınırında ve taksitli işlem oranında da indirim beklediklerini aktardı.



Daha önce kredi kartı komisyonlarının serbest olduğunu anımsatan Öncel, "Merkez Bankası kararı uyarınca 1 Kasım'dan bu yana ise erken ödeme faiz oranında üst sınır yüzde 1,6 olarak uygulanıyor. Taksitli işlemlerde ise 0,89 oranında faiz alınıyor. Alınan bu kararla en az yüzde 1 fazla ödenen komisyon hesabıyla bir ayda 1 milyar TL perakendecinin cebinde kaldı yani ekonomiye kazandırıldı." değerlendirmesinde bulundu.



"2020'DE KARTLI ALIŞVERİŞ TUTARI 1 TRİLYON 200 MİLYAR TL CİVARINDA OLACAK"



Öncel, şunları kaydetti:



"Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından kredi kartı erken ödeme faizi ve taksitli işlem oranında yeni bir düzenleme yapılabileceğini öngörüyoruz. BMD olarak kredi kartı erken ödeme faiz oranında üst sınırın yüzde 1,2'ye, taksitli işlem oranının da yüzde 0,69'a çekileceğini tahmin ediyoruz. Önceki yılların artış oranı olması durumunda 2020'de kartlı alışveriş tutarı 1 trilyon 200 milyar TL civarında olacak."



Erken ödeme faiz oranında indirim beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda 2020'de en az 13 milyar TL'nin tüm perakendeye yani ekonomiye kazandırılmış olacağına işaret eden Öncel, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün yaptığı 'Kamu bankalarında faiz oranları tek haneye inecek.' açıklamasını dikkate alırsak bu rakamın 16-17 milyar TL'ye çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Sinan Öncel, perakende sektöründe satışların ağırlıklı olarak kredi kartı ile yapıldığının altını çizerek, faiz indirimini beklentilerinin sektörün karlılığına ve enflasyon ile mücadeleye etkisinin de göz ardı edilemeyeceğini belirtti.